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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۳۳

رییس ستادانتخابات استان کرمان:

۳۵۴ کاندیدای مجلس شورای اسلامی در استان کرمان رقابت می کنند

۳۵۴ کاندیدای مجلس شورای اسلامی در استان کرمان رقابت می کنند

کرمان_ رییس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: طبق آخرین آمار سامانه ستاد انتخابات (ظهر دوم اسفندماه) ۳۵۴ کاندیدای مجلس شورای اسلامی دراستان کرمان با هم رقابت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی، ظهر چهارشنبه در ستاد انتخابات استان کرمان با بیان اینکه ۳۹۴ کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمان از شورای نگهبان تأیید صلاحیت گرفته و ۴۰ نفر انصراف دادند افزود: تا ۷۲ ساعت قبل از آغاز رسمی رأی‌گیری، کاندیداها می‌توانند انصراف خود را از رقابت اعلام کنند و بنابراین احتمال تغییر در تعداد ۳۵۴ نفر وجود دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان تصریح کرد: در مجموع ۶۷.۷ درصد کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمان تأیید صلاحیت شده‌اند.

جلالی، تعداد واجدان شرایط رأی در استان کرمان را ۲ میلیون و ۳۱۹ هزار و ۵۳۵ نفر اعلام کرد و افزود: تفکیک جنسیتی واجدان رأی در استان، یک میلیون و ۱۸۰ هزار و ۳۰۷ نفر مرد و یک میلیون و ۱۳۹ هزار و ۲۲۸ نفر زن است.

وی، افزود: تعداد رای‌اولی‌های استان کرمان ۱۲۲ هزار و ۱۱۰ نفر است.

کد مطلب 6034272

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