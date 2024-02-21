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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱:۵۳

حزب الله مرکز نظامی «حدب یارین» را با برکان به آتش کشید

حزب الله مرکز نظامی «حدب یارین» را با برکان به آتش کشید

مقاومت اسلامی لبنان عصر امروز به وقت محلی از حمله به یک مقر نظامی در اراضی اشغالی با موشک‌های برکان و اصابت مستقیم آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از عملیات‌های جدید خود علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی خبر داد.

اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله در بیانیه‌ای شامگاه چهارشنبه اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع آن، رزمندگان مقاومت در ساعت ۹:۰۰ عصر امروز به وقت محلی ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ مرکز نظامی حدب یارین را با دو موشک برکان هدف قرار دادند.

پیش از این، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی اعلام کرد که ۳ عملیات دیگر را علیه رژیم صهیونیستی انجام داده است.

کد مطلب 6034433

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