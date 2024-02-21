به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی اعلام کرد که ۳ عملیات دیگر را علیه رژیم صهیونیستی انجام داده است.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴:۲۵ عصر امروز چهارشنبه بیستویکم فوریه ۲۰۲۴ موضع رویسات العلم واقع در مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و به آن آسیب مستقیم وارد کردند.
علاوه بر این حزبالله لبنان اعلام کرد که عملیات دیگری را علیه نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک صهیونیستی «آویویم» واقع در شمال سرزمینهای اشغالی به انجام رسانده و شماری از این نظامیان را به هلاکت رسانده و شمار دیگری را نیز زخمی کرده است.
در بیانیه دیگر حزبالله نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان و در پاسخ به تعرضهای اسرائیل به روستاها و خانههای غیرنظامیان به ویژه حمله به غیرنظامیان در مجدل زون، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۵:۲۲ عصر امروز چهارشنبه بیستویکم فوریه ۲۰۲۴ شهرک «متسوفا» را با موشکهای کاتیوشا هدف قرار دادند.
پیش از این نیز حزبالله لبنان ۹ عملیات دیگر را در روز جاری به انجام رسانده بود و با احتساب این ۳ عملیاتِ جدید، شمار عملیاتهای امروز حزبالله علیه مواضع صهیونیستی واقع در شمال سرزمینهای اشغالی به ۱۲ عملیات میرسد.
رسانههای عبری زبان نیز گزارش دادند که ۱۰ موشک از سمت لبنان به سوی الجلیل غربی واقع در شمال سرزمینهای اشغالی شلیک شده است.
از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف شهرکهای «مجدل زون»، «یارین» و «زبقین» در جنوب لبنان خبر داد.
بنا بر گزارشها، اطراف شهرک «عیتا الشعب» واقع در جنوب لبنان نیز هدف ۲ حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
نظر شما