به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) و تیپهای «ناصر صلاحالدین» از عملیات مشترک علیه نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.
بر این اساس گردانهای قدس و تیپهای ناصر صلاحالدین در عملیاتی مشترک نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه پشت قبرستان شرقی واقع در شرق جبالیا در شمال نوار غزه هدف حمله خمپارهای قرار دادند.
علاوه بر این مبارزان گردانهای قدس نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در مرکز شهرک «الزیتون» در جنوب شرق شهر غزه با خمپاره هدف قرار دادند.
همچنین مبارزان گردانهای «ابوعلی مصطفی» در عملیات مشترک با تیپهای ناصر صلاحالدین موفق شدند که یک بمب بشکهای را به روی یک جنگافزار صهیونیستی منفجر و این جنگافزار را منهدم کنند. طی این عملیات مشترک شماری از نظامیان سوار بر این جنگافزار به دست مبارزان مقاومت به هلاکت رسیده و شماری دیگر نیز زخمی شدند.
گردانهای «المجاهدین» نیز اعلام کرد که مبارزان این گردانها در عملیات مشترک با گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) مرکز تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک الزیتون شهر غزه را با خمپاره هدف قرار داده و شاهد انتقال نظامیانِ صهیونیستِ به هلاکترسیده و زخمیشده توسط بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی بودهاند.
مبارزان گردانهای «شهدا الاقصی» نیز موفق شدند یک جنگافزار ارتش رژیم صهیونیستی را در محور شهرک الزیتون با گلوله «تاندوم» هدف قرار دهند.
همچنین در محورهای خانیونس و شهرک الزیتون مبارزان گردانهای «مقاومت ملی» به شدت با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی درگیر شدند.
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