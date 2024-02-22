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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۷

شهادت ۳۰ فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه

شهادت ۳۰ فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه

در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌های مسکونی در مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه ده‌ها تن شهید یا زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی بامداد امروز پنجشنبه دو خانه مسکونی در اردوگاه‌های «النصیرات» و «الزوایده» را در مرکز نوار غزه بمباران کردند که طی آن ۲۶ فلسطینی شهید و ده‌ها تن زخمی شدند که به بیمارستان شهدای الاقصی منتقل شدند.

رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که از شامگاه چهارشنبه تا کنون دست‌کم ۳۰ فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مرکزی نوار غزه به شهادت رسیده اند.

این خبر در حالی است که در حملات هوایی شبانه رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی در رفح در جنوب نوار غزه شمار زیادی شهید یا زخمی شدند.

ارتش اشغالگر همچنین چندین خانه مسکونی را در خان‌یونس در جنوب نوار غزه بمباران و با خاک یکسان کرد و دود ناشی از حملات آسمان این منطقه را فرا گرفت.

این حملات در حالی است که مناطق شمالی نوار غزه هم از تجاوز رژیم صهیونیستی در امان نماند و دو خانه مسکونی در اردوگاه «جبالیا» هدف حملات جنگنده‌های اشغالگران قرار گرفت که طی آن شمار زیادی به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6034613

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