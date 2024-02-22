تساوی استقلال و ملوان در نیمه اول/ دو تیم در انتظار پایان بازی!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی در هفته هفدهم بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز پنج‌شنبه به قضاوت علی اصغر مؤمنی در ورزشگاه سیروس قایقران برگزار شد که نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب استقلال تهران

سید حسین حسینی، ایمان سلیمی، رافائل سیلوا، آرمین سهرابیان، صالح حردانی، سید ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، امید حامدی‌فر، مهدی مهدی‌پور، جلال‌الدین ماشاریپوف و گوستاوو بلانکو.

ترکیب ملوان بندر انزلی

حبیب فرعباسی، حامد نورمحمدی، میلاد باقری، رضا جعفری، آرمان اکوان، محمدرضا بردبار، پدرام قاضی پور، مجید عیدی، پویا پورعلی، مهران احمدی و محمدرضا سلیمانی

رو نمایی از مهاجم ازبکستانی

تیم فوتبال استقلال در نقل و انتقالات زمستانی جلال الدین ماشاریپوف را برای تقویت خود جذب کرد اما به دلیل ثبت قرارداد او به دلار باعث شد تا کادر فنی این تیم نتوانند از این بازیکن استفاده کنند. مسؤولان آبی‌های پایتخت پیش از بازی با ملوان قرارداد این بازیکن را اصلاح کرد تا نکونام بتواند از ابتدای این دیدار از این مهاجم ازبکستانی استفاده کند.

حملات بی حاصل دو تیم در نیمه اول

دو تیم بازی را با احتیاط آغاز کردند و تلاش کردند با حملاتی که روی دروازه یکدیگر طراحی می‌کنند موقعیت‌هایی را برای رسیدن به گل فراهم کنند اما نتوانستند موقعیت‌های گل ایجاد کنند. با این حال موقعیت‌های نصف و نیمه‌ای روی دروازه‌ها رقم خورد اما تیمی به گل نرسید.

در دقیقه ۲۵ بازیکنان ملوان روی حرکت انفرادی جعفری صاحب موقعیت خوبی شدند که شوت این بازیکن را سید حسین حسینی دروازه‌بان استقلال آن را مهار کرد و در ادامه توپ برگشتی را مدافع آبی‌ها راهی کرنر کرد.

در دقیقه ۳۳ این بازیکنان استقلال بودند که حمله‌ای را روی دروازه ملوان تدارک دیدند که صالح حردانی از سمت راست پاس در عمق زیبایی را برای گوستاوو ارسال کرد اما این مهاجم آرژانتینی نتوانست از این توپ استفاده کند.

در ادامه باز هم آبی پوشان فرصت بسیار خوبی را روی حرکت بلانکو و غفلت مدافعان ملوان به دست آوردند اما ضربه چیپ بلانکو در نزدیکی دروازه توسط مدافعان ملوان برگشت داده شد تا دو تیم همچنان بدون گل باقی بمانند.