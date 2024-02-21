گئورگی گولسیانی: نبودن بیرانوند بد است آما تراژدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، گئورگی گولسیانی پس از پیروی دو بر صفر پرسپولیس مقابل تراکتور گفت: برد خیلی مهمی کسب کردیم. یکسری مشکلات داشتیم که این پیروزی مهم بود. هواداران پرسپولیس انتظار برتری و قهرمانی از ما دارند.

مدافع گرجستانی سرخپوشان درباره حضور اوسمار ویه را در رأس کادر فنی سرخپوشان خاطرنشان کرد: بیشتر از یک سال و نیم است اوسمار در پرسپولیس است. او را می‌شناسیم و دوره جدیدی برای ما و این مربی خواهد بود. برای اوسمار آرزوی موفقیت می‌کنم کار با او برایم لذت‌بخش است. ما همه حرفه‌ای هستیم و همه اعضای باشگاه برای موفقیت پرسپولیس تلاش می‌کنیم.

مدافع پرسپولیس درباره تأثیر محرومیت علیرضا بیرانوند در دیدار بعدی مقابل ذوب آهن یادآور شد: کارمان سخت است، اما تراژدی نیست. پرسپولیس تیمی قدرتمند است و دروازه‌بانان زیادی داریم. این اتفاقات در فوتبال رخ می‌دهد و می‌توانیم کنترل شرایط کنیم.