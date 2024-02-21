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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۰۷

گئورگی گولسیانی: نبودن بیرانوند بد است آما تراژدی نیست

گئورگی گولسیانی: نبودن بیرانوند بد است آما تراژدی نیست

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: برد مهمی مقابل تراکتور کسب کردیم اما حالا باید با توجه به نبودن بیرانوند مقابل ذوب آهن کار را کنترل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، گئورگی گولسیانی پس از پیروی دو بر صفر پرسپولیس مقابل تراکتور گفت: برد خیلی مهمی کسب کردیم. یکسری مشکلات داشتیم که این پیروزی مهم بود. هواداران پرسپولیس انتظار برتری و قهرمانی از ما دارند.

مدافع گرجستانی سرخپوشان درباره حضور اوسمار ویه را در رأس کادر فنی سرخپوشان خاطرنشان کرد: بیشتر از یک سال و نیم است اوسمار در پرسپولیس است. او را می‌شناسیم و دوره جدیدی برای ما و این مربی خواهد بود. برای اوسمار آرزوی موفقیت می‌کنم کار با او برایم لذت‌بخش است. ما همه حرفه‌ای هستیم و همه اعضای باشگاه برای موفقیت پرسپولیس تلاش می‌کنیم.

مدافع پرسپولیس درباره تأثیر محرومیت علیرضا بیرانوند در دیدار بعدی مقابل ذوب آهن یادآور شد: کارمان سخت است، اما تراژدی نیست. پرسپولیس تیمی قدرتمند است و دروازه‌بانان زیادی داریم. این اتفاقات در فوتبال رخ می‌دهد و می‌توانیم کنترل شرایط کنیم.

کد مطلب 6034319

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