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کد مطلب 6034788
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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۳۷

دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیسم را شاهد خواهد بود

دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیسم را شاهد خواهد بود

رهبر معظم انقلاب در دیدار با قاریان قرآن فرمودند: امید ما به لطف الهی و به نصرت الهی تمام نمی‌شود.

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