دریافت 28 MB کد مطلب 6034788 https://mehrnews.com/x34jsX ۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۳۷ کد مطلب 6034788 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۳۷ دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیسم را شاهد خواهد بود رهبر معظم انقلاب در دیدار با قاریان قرآن فرمودند: امید ما به لطف الهی و به نصرت الهی تمام نمیشود. کپی شد مطالب مرتبط مقاومت مسلحانه حق ملتهای تحت اشغال است و با قانون مغایرت ندارد مزارع اشغالی شبعا زیر آتش دهها موشک حزب الله بیانیه ایران در فرآیند رسیدگی به درخواست نظریه مشورتی از دیوان طوفانالاقصی رژیم نامشروع صهیونیستی را در استیصال قرار داد مدودف: سیاست ایران در خاورمیانه متعادل است/ آمریکا مانع صلح است برچسبها حضرت آیت الله خامنهای فلسطین رژیم صهیونیستی جهان اسلام رهبر معظم انقلاب اسلامی
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