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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

مزارع اشغالی شبعا زیر آتش ده‌ها موشک حزب الله

مزارع اشغالی شبعا زیر آتش ده‌ها موشک حزب الله

مواضع رژیم صهیونیستی در مزارع اشغالی «شبعا» و بلندی‌های «کفرشوبا» با ده‌ها موشک کاتیوشای حزب الله هدف قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که منطقه «هار دوف» (مزارع اشغالی شبعا) هدف ده‌ها موشک کاتیوشا قرار گرفته است.

این خبر در حالی است که پایگاه «السماقه» رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی بلندی‌های «کفرشوبا» هدف دو موشک از جنوب لبنان قرار گرفت.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که ارتش اشغالگر اهدافی را در جنوب لبنان در واکنش به حمله موشکی به شهرک «کفار یووال» در منطقه اشغالی الجلیل بمباران کرده است.

شهرک‌های الخیام، کفرکلا و مارون الراس در جنوب لبنان هم هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

کد مطلب 6034750

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    نظرات

    • کالباس رباط IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
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      کودکان آواره 🥀🥀🥀🥀
    • محمدحسین IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
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      زنده باد حزب‌الله لبنان. 💛

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