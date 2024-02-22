به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که منطقه «هار دوف» (مزارع اشغالی شبعا) هدف ده‌ها موشک کاتیوشا قرار گرفته است.

این خبر در حالی است که پایگاه «السماقه» رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی بلندی‌های «کفرشوبا» هدف دو موشک از جنوب لبنان قرار گرفت.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که ارتش اشغالگر اهدافی را در جنوب لبنان در واکنش به حمله موشکی به شهرک «کفار یووال» در منطقه اشغالی الجلیل بمباران کرده است.

شهرک‌های الخیام، کفرکلا و مارون الراس در جنوب لبنان هم هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.