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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

مدودف: سیاست ایران در خاورمیانه متعادل است/ آمریکا مانع صلح است

مدودف: سیاست ایران در خاورمیانه متعادل است/ آمریکا مانع صلح است

نائب‌رئیس شورای امنیت ملی روسیه ضمن تمجید از سیاست متعادل ایران و انتقاد از مانع‌تراشی آمریکا در مسیر صلح در خاورمیانه گفت که بر خلاف ادعای مقامات صهیونیست، تل‌آویو در تصمیم‌گیری مستقل نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نایب رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت در حالی که ایران سیاست متعادلی را در قبال تحولات منطقه خاورمیانه در پیش گرفته است، آمریکا مانع صلح در این منطقه می‌شود.

«دیمتری مدودف» در مصاحبه با رسانه‌های روسیه از جمله خبرگزاری تاس با اشاره به تحولات خاورمیانه و جنگ غزه گفت: ایران موضع آرام و متعادلی اتخاذ کرده است و وارد هیچ گونه درگیری نظامی در خاورمیانه نخواهد شد.

وی تصریح کرد: بی‌ثباتی در خاورمیانه ایران را به مشارکت در هیچ درگیری مسلحانه سوق نخواهد داد زیرا تهران سیاست متعادلی را دنبال می‌کند.

مدودف ضمن انتقاد از سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه افزود: ایالات متحده آمریکا در حال مدیریت مناقشه در خاورمیانه با استفاده از منطق «تفرقه بینداز و حکومت کن» است. این کشور مسؤول هر اتفاقی است که در خاورمیانه می‌افتد. چه کسی مانع اجرای قطعنامه ۱۹۴۷ سازمان ملل در مورد تأسیس دو دولت اسرائیل و فلسطین می‌شود؟ آمریکایی‌ها. اگر واشنگتن خواهان صلح باشد، این قطعنامه‌ها در خارومیانه اجرا خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: مقامات اسرائیل در تصمیم‌گیری مستقل نیستند؛ آنها به کمک‌های مالی و نظامی آمریکا وابسته هستند.

کد مطلب 6034735

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      13 0
      پاسخ
      قربون آدم چیزفهم. 👌🌱

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