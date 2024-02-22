به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در آئین دانش آموختگی دانشجویان دوره ۳۳ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش که صبح امروز در این دانشگاه برگزار شد، گفت: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در سال‌های اخیر پیشرفت‌های کمی و کیفی خوبی داشته و امید را برای داشتن یک ارتش کیفی‌تر و قدرتمندتر، روز به روز در دل‌های ما بیشتر می‌کند و از این بابت از مسؤولان دانشگاه و همه کسانی که کمک کردند این توفیقات حاصل شود تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی گفت: با توجه به آنچه که شما دانش آموختگان در طول دوره آموخته‌اید؛ انتظار سازمان و سایر کارکنان طبیعتاً بیشتر شده است. چشم امید سازمان به این است که شما با آنچه که به دانش خود افزوده‌اید، منشأ تسریع حرکت رو به جلو و تحولی در ارتش شوید.

امیر سرلشکر موسوی افزود: با تجهیزات جدیدی که به سازمان رزم ارتش اضافه شده و تغییراتی که در ساختار و سازمان صورت گرفته؛ انتظار این است که شما راهکنش‌های جدیدی را برای موفقیت بیشتر در مأموریت‌ها به کار بگیرید و حالا توقع ما این است که روش‌های مدیریت و فرماندهی شما ارتقا یافته و کیفی‌تر شود.

فرمانده کل ارتش همچنین تصریح کرد: همان طور که بارها بیان کردیم، مهم‌ترین سرمایه این سازمان، نیروی انسانی است و ما بسیار امیدواریم که شما با این سرمایه انسانی کم‎نظیری که در سازمان همراه با تجهیزات پیشرفته وجود دارد بتوانید فرماندهی هم‌افزا و موفق‌تر از قبل را اعمال کنید تا در نتیجه آن ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنان سربلند به پیش برود.

وی در ادامه درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: ۵ ماه است که دنیا شاهد انواع جنایات جنگی توسط رژیم کودکش صهیونیستی است که با حمایت تمام قد آمریکای جنایتکار و بی‌عملی مجامع بین‌المللی و برخی دولت‌ها صورت می‌گیرد.

فرمانده کل ارتش تاکید کرد: آنچه با عملیات بی‌سابقه طوفان الاقصی و مقاومت‌های بعد از آن تا امروز اتفاق افتاد، رژیم نامشروع صهیونیستی و حامیان او را در استیصال و درماندگی قرار داده که دیوانه وار و حیوان‌صفت به هر جنایتی دست می‌زنند تا بلکه بتوانند زمان دیگری را به عمر منحوس این رژیم رو به زوال اضافه کنند، اما شک نداریم که قدرت مقاومت، آن‌ها را در این نقشه بی‌سرانجام ناکام خواهد گذاشت.

امیر سرلشکر موسوی در پایان تاکید کرد: توجه همه همرزمان عزیزم و خانواده‌های فهیم آن‌ها و همه حاضران در این میدان را به ۱۱ اسفندماه، روز سرنوشت ساز انتخابات جلب می‌کنم و امیدوارم در آن روز شاهد انتخاباتی پرشور و دشمن‌شکن باشیم.