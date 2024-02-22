تبلیغات خارج از نقاط تعیین شده شهرداری در سطح سنندج تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدانور رشیدی شامگاه پنج شنبه در شورای اداری شهرداری سنندج اظهار کرد: حضور مردم مهمترین مؤلفه در قدرت هر نظام و کشوری است از این رو مشارکت حداکثری در انتخابات امری ضروری است.

رشیدی اضافه کرد: خانواده بزرگ و خدمت رسان شهرداری قطعاً ۱۱ اسفندماه با احساس مسئولیت پای صندوق‌های انتخابات حضور و با انتخاب اصلح‌ترین افراد از بین کاندیداهای انتخاباتی نقش خود را در این عرصه سیاسی سرنوشت ساز به درستی ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری سنندج هیچ کاندیدایی خاصی در انتخابات ندارد، گفت: تنها رسالت و وظیفه ما ایجاد شور و نشاط انتخاباتی برای مشارکت حداکثری مردم در این عرصه حساس و سرنوشت ساز است از این رو اگر کسانی از بیت المال به نفع شخص و جریان خاص کاری انجام دهد تخلف صورت گرفته و به شدت برخورد خواهیم کرد.

وی خطاب به مدیران و معاونین سازمان‌ها گفت: به عنوان شهردار در رأس هرم این مجموعه از هیچ کاندیدای خاصی حمایت نمی‌کنیم و اجازه استفاده از امکانات شهرداری را له یا علیه کاندیدایی نخواهم داد.

شهردار سنندج با تاکید براینکه رسالت و وظیفه ما ایجاد شور و شوق انتخاباتی است، افزود: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد از امکانات شهرداری برای حمایت از کاندیدای انتخاباتی استفاده شود و در برخورد با متخلفین هدف ما مدیران و رؤسای سازمان‌ها خواهند بود.

رشیدی تصریح کرد: امیدواریم مشارکت حداکثری مردم فهیم شهر سنندج و استان کردستان در انتخابات برگ زرین دیگری را در دفتر افتخارات این مردم ورق بزند و خواری در چشم دشمنان نظام شود.

وی با تاکید براینکه استفاده از اموال منقول و غیرمنقول شهرداری له یا علیه شخص و کاندیدای خاص جرم محسوب و به شدت با متخلفین برخورد خواهیم کرد، اضافه کرد: ما مسئول اجرا و حسن اجرای انتخابات هستیم لزومی بر حضور ما در ستاد انتخاباتی وجود ندارد همه باید در راستای ایجاد شور و شوق انتخاباتی گام برداریم.

شهردار سنندج با اشاره به در نظر گرفتن ۳۲ نقطه برای انجام تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای گفت: هر نوع تبلیغاتی خارج از این نقاط تخلف بوده و نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد شد.