تکرار تراژدی تلخ سپاهان برابر الهلال/ حذف آخرین بازمانده ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و سپاهان ایران در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۱:۳۰ و با قضاوت «عادل خمیس النقبی» در ورزشگاه کینگ دام آرنا به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود نماینده عربستان به پایان رسید. دیدار رفت دو تیم نیز با برتری ۳ بر یک به سود الهلال به پایان رسیده بود و به این ترتیب الهلالی ها در مجموع با نتیجه ۶ بر 2 سپاهان را شکست دادند و راهی یک چهارم نهایی شدند.

ترکیب الهلال: یاسین بونو، حسان تمبکتی، علی البلیهی، سعود عبدالحمید، یاسر الشهرانی (۶۷- ناصر الدوساری)، محمد کنو (۶۷- سلمان الفرج)، روبن نوس، مالکوم، میشل دلگادو (۸۹- عبدالله الحمدان)، سالم الدوسری، الکساندر میتروویچ

ترکیب سپاهان: پیام نیازمند، سیاوش یزدانی، میلاد زکی‌پور، آریا یوسفی، رامین رضائیان، امید نورافکن، محمد کریمی، برایان دابو، فرشاد احمدزاده (۸۵- عیسی عباس)، علی اصغر اعرابی (۸۵- رضا اسدی)، شهریار مغانلو

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به عنوان مهمان ویژه در ورزشگاه کینگ دام آرنا حضور داشت و این بازی را از نزدیک تماشا کرد.

در همان ابتدای بازی و در حالی که توپ در اختیار بازیکن الهلال قرار داشت روی فشار احمدزاده او توپ را لو داد و احمدزاده در حالی که می‌توانست مغانلو را که در جای بهتری قرار داشت صاحب توپ کنو اما خودخواهانه به توپ ضربه زد و با واکنش یاسین بونو توپ راهی کرنر شد.

در دقیقه ۵ و روی ضد حمله بازیکنان سپاهان در نزدیکی محوطه جریمه الهلال توپ به شهریار مغانلو رسید و او در بیرون محوطه جریمه و با پای چپ ضربه فنی به توپ وارد کرد امت جایی در چهارچوب دروازه نداشت و به بیرون رفت.

در ۱۰ دقیقه ابتدایی بازی هر دو تیم نمایش قابل قبولی را از خود نشان دادند. در دقیقه ۱۱ ضربه ایستگاهی برای سپاهان شکل گرفت و رامین رضائیان توپ را سانتر کرد که فرشاد احمدزاده قدر پاس رضائیان را ندانست و توپ را به بیرون زد.

نیازمند سپاهان را در بازی نگه داشت

در دقیقه ۱۴ ضربه آزاد برای الهلال شکل گرفت و نوس توپ را سانتر کرد که با ضربه سر الکساندر میتروویچ همراه شد و نیازمند با واکنش خوبی که از خود نشان داد مانع از ورود توپ به دروازه شد.

یزدانی ناجی سپاهان شد

در دقیقه ۱۷ و از سمت راست بازیکنان الهلال به دروازه سپاهان نزدیک شدند و توپ را به سمت دروازه سانتر کردند که باز هم با ضربه سر میتروویچ همراه شد و در حالی که در آستانه ورود به دروازه بود، سیاوش یزدانی با جایگیری مناسب توانست توپ را دور کند.

اعرابی موقعیت مسلم گلزنی را از دست داد

در دقیقه ۲۳ و در حالی که توپ در اختیار مدافع الهلال بود روی سماجت علی اصغر اعرابی او توپ را از دست داد و اعرابی در مصافی تک به تک به بونو قرار گرفت اما شوت او با بی دقتی از کنار دروازه به شکل خطرناک راهی اوت شد.

تیرک دروازه مانع از گلزنی الهلال

در دقیقه ۲۶ برای الهلال ضربه آزاد شکل گرفت و بازیکن این تیم توپ را به سمت دروازه ارسال کرد که روی اشتباه مدافعان توپ به محمد کنو رسید و او با شوتی محکم تیرک دروازه را به لرزه درآورد و توپ راهی اوت شد.

گلزنی احمدزاده در شرایط آفساید

در دقیقه ۳۰ و روی حمله‌ای که بازیکنان سپاهان روی دروازه الهلال شکل دادند، فرشاد احمدزاده توانست با ضربه سر دروازه الهلال را باز کند اما کمک داور آن را آفساید گرفت.

میشل موقعیت گل ۱۰۰ درصدی را از دست داد

در دقیقه ۳۷ بازیکنان الهلال باز به سمت دروازه سپاهان هجوم بردند و در محوطه جریمه توپ به الکساندر میتروویچ رسید و او در حالی که تعادل خود را از دست داده بود توپ را به میشل سپرد و این بازیکن در مصافی تک به تک با نیازمند توپ را به بیرون زد.

یوسفی این بار سپاهان را در بازی نگه داشت

در دقیقه ۳۹ باز هم الهلال فرصت گلزنی داشت و الکساندر میتروویچ در مصافی تک به تک با نیازمند قرار گرفت و به توپ ضربه‌ای آرام وارو کرد و در حالی که توپ در یک قدمی ورود به دروازه قرار داشت، آریا یوسفی توپ را از خط دروازه دور کرد.

در شروع نیمه دوم الهلال توسط سالم الدوساری صاحب موقعیت خوبی شد که برایان دابو با قدرت بدنی بالاتر نسبت به الدوساری توپ را از آن خود کرد.

احمدزاده چراغ اول را برای سپاهان روشن کرد

در دقیقه ۵۴ بازیکنان سپاهان از سمت چپ به سمت دروازه الهلال حمله ور شدند و روی حرکت خود میلاد زکی پور توپ به علی اصغر اعرابی رسید و او توپ را به زیبایی روی دروازه الهلال سانتر کرد که رامین رضائیان با جاگیری مناسب بالاتر از مدافع الهلال به توپ ضربه زد و در آستانه ورود توپ به دروازه فرشاد احمدزاده به توپ ضربه وارد کرد تا گل اول بازی به نام او نوشته شود.

اخراج یزدانی از زمین بازی

در دقیقه ۶۸ و روی اشتباه آریا یوسفی، توپ به مالکوم رسید و در حالی که تعداد بازیکنان الهلال بیشتر از سپاهان در نزدیکی محوطه جریمه این تیم بود، سیاوش یزدانی مدافع سپاهان روی مالکوم مرتکب خطا شد و داور ابتدا به او کارت زرد نشان داد و پس از بازبینی صحنه توسط VAR مدافع سپاهان را از زمین اخراج کرد.

مرد سال آسیا زننده گل تساوی الهلال

پس از ۱۰ نفره شدن سپاهان بازیکنان الهلال فاز هجومی تری گرفتند و در دقیقه ۷۵ سالم الدوساری مرد سال فوتبال آسیا با یک چرخش زیبا برایان دابو و آریا یوسفی را همزمان دربیل زد و در مصافی تک به تک با نیازمند گل تساوی تیمش را به ثمر رساند.

سوپر گل نوس حسرت سپاهان را تکمیل کرد

ارسال میشل به روی دروازه و پاس میتروویچ به مالکوم رسید که شوت او را ابتدا نورافکن و سپس زکی پور دور کردند که روبن نوس از پشت محوطه جریمه با یک شوت تماشایی و روی پا، دروازه سپاهان را باز کرد.

میتروویچ خاطره دیدار رفت را تکرار کرد

در دقیقه پایانی وقت‌های اضافه نیمه دوم، الکساندر میتروویچ روی پاس سعود عبدالحمید توانست دروازه سپاهان را برای سومین بار باز کند تا همانند دیدار رفت در دقایق پایانی دروازه سپاهان را باز کرده باشد.

به این ترتیب کار نمایندگان ایران در این دوره از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به پایان رسید.