ترکیب سپاهان برابر الهلال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و سپاهان ایران در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۱:۳۰ و در ورزشگاه کینگ دام آرنا به مصاف هم می‌روند. دیدار رفت این دو تیم با نتیجه ۳ بر یک به سود نماینده عربستان به پایان رسید و باید دید در پایان این دیدار کدام تیم جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را به دست خواهد آورد.

۱۱ بازیکن سپاهان در شروع این بازی به شرح زیر است:

پیام نیازمند، سیاوش یزدانی، بریان دابو، میلاد زکی‌پور، آریا یوسفی، امید نورافکن، محمد کریمی، فرشاد احمدزاده، رامین رضائیان، علی اصغر اعرابی و شهریار مغانلو