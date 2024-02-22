مورایس: انتظار یک بازی خوب داریم/ عاشق هواداران الهلال هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان پیش از بازی با الهلال عربستان اظهار داشت: این یک بازی متفاوت دیگر است، بازی‌های حذفی در رفت و برگشت انجام می‌شود.

او ادامه داد: حریف خوبی داریم و انتظار یک بازی خوب داریم، در یک استادیوم جدید با هواداران خارق‌العاده انتظار بازی خوبی دارم؛ اینجا خانه من است و عاشق هواداران الهلال هستم، خاطرات خوبی اینجا دارم.

مورایس افزود: فکر نکنم فشاری زیاد و بازی متفاوتی نسبت به سایر بازی‌ها باشد، برای بازی لیگ قهرمانان آسیا اینجاییم که جنگ نیست و بازی عملکرد است. یک تیم باید برنده شود و به مرحله بعدی برود و تیمی حذف می‌شود؛ بازی را فرصتی می‌دانیم که کنار یکدیگر خوشحال باشیم.