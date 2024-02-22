احمدزاده بهترین بازیکن سپاهان برابر الهلال/ الدوساری بهترین شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال و سپاهان در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شامگاه پنج‌شنبه ۳ اسفند و از ساعت ۲۱:۳۰ در ورزشگاه کینگ دام آرنا به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری ۳ بر یک به سود نماینده عربستان به پایان رسید تا الهلال با برتری ۶ بر ۲ در دو بازی رفت و برگشت راهی مرحله یک چهارم نهایی شوند.

فرشاد احمدزاده در نیمه دوم توانست تنها گل سپاهان در این بازی را به ثمر برساند و با کسب نمره ۳/‌‬ ۸ از ۱۰ بهترین بازیکن تیمش در این دیدار شد. برایان دابو هافبک سپاهان هم با کسب نمره ۹/‌‬ ۵ ضعیف‌ترین بازیکن نماینده ایران در این بازی شناخته شد.

سالم الدوسری کاپیتان تیم فوتبال الهلال عربستان که گل دوم الهلال را در دقیقه ۷۶ به ثمر رساند به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد. وی چهارصدمین بازی خود را با پیراهن الهلال تجربه کرد.