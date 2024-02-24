درگذشت بازیگری که با پل نیومن جلوی دوربین رفته بود/ ۱۰۱ سال زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، میشلین پرل هنرپیشه فرانسوی که در کنار بازیگرانی چون جان گارفیلد، تایرون پاور، ارول فلین و پل نیومن بازی کرده بود، در ۱۰۱ سالگی درگذشت.

پرل که کارش را سال ۱۹۳۹ با فیلم «دختران در پریشانی» شروع کرده بود، در درام «شیطان مجسم» (۱۹۴۷) در نقش پرستاری در جنگ جهانی اول ظاهر شد که این فیلم به عنوان یکی از ۱۰ فیلم برتر سال انتخاب شد.

او به سرعت با فاکس قرن بیستم قرارداد امضا کرد و به دنبال آن در فیلم «زیر پوست من» (۱۹۵۰) ساخته ژان نگولسکو با بازی جان گارفیلد بازی کرد و همچنین با تایرون پاور در فیلم جنگی تکنیکالر آمریکایی «چریک در فیلیپین» (۱۹۵۰) ساخته فریتس لانگ و در ماجراهای «کاپیتان فابیان» (۱۹۵۱) در کنار ارول فلین بازی کرد.

وی در کمدی رمانتیک «اگر مردی جواب می‌دهد» (۱۹۶۲) در کنار همسر واقعی‌اش بابی داران و در نقش یک دانشمند در کنار پل نیومن در درام جاسوسی «جایزه» (۱۹۶۳) ظاهر شد که داستانش در پس زمینه مراسم اهدای جایزه نوبل اتفاق می‌افتاد.

وی پس از مدتی به فرانسه بازگشت و از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۱ در سریال کمدی فرانسوی «عزیزان مقدس» بازی کرد.

«شکار مرد» (۱۹۶۴) در کنار ژان پل بلموندو و کاترین دونو، کمدی وسترن «افسانه پادشاه فرانسوی» (۱۹۷۱) با بازی کلودیا کاردیناله و بریژیت باردو، «دزدان پس از تاریکی» (۱۹۸۴) ساخته آلن فولر و «می‌خواهم به خانه برگردم» (۱۹۸۹) ساخته آلن رنه درباره تفاوت فرهنگ فرانسوی و آمریکایی که برای بازی در آن نامزدی سزار دریافت کرد، از دیگر فیلم‌های وی بودند.

وی سال ۲۰۰۴ یک سزار افتخاری دریافت کرد.

«مرد و سگش» و «رفتن به جنوب» که هر ۲ سال ۲۰۰۹ ساخته شدند و «هیتلر در هالیوود» محصول ۲۰۱۱ از آخرین فیلم‌های وی بودند.

دختر وی تونی مارشال کارگردانی که سال ۲۰۰۰ به اولین کارگردان زن برنده جایزه سزار برای «موسسه زیبایی ونوس» بدل شد، سال ۲۰۲۰ در ۶۸ سالگی درگذشت.