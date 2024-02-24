به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از فعالان عرصه تولید و اشتغال در اردبیل، اظهار کرد: اقتصاد رکن اصلی تحول کشور است و در شرایط کنونی در جبهه تقویت نظام اقتصادی باید همهجانبه تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: در کنار توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی، نباید در عرصه تحولات اقتصادی دچار غفلت شده و یا بخواهیم ضعف و کاستیها را در این بخش نادیده بگیریم.
معاون دادگستری استان اردبیل ضرورت ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه و دولتهای مختلف را منوط به تقویت صادرات، واردات و توسعه تجاری عنوان کرد و گفت: انتظار میرود با اصلاح سیستمهای حمایتی از تولید و سرمایهگذاری تعدیل نرخ مالیات و معافیتهای بیمهای و بانکی را برای فعالان این حوزه شاهد باشیم.
خدادادی افزود: در کنار احداث راه، راه آهن، توسعه بزرگراهها، نیازمند توسعه شهرکهای صنعتی و شرکتهای دانشبنیان هستیم تا بتوانیم در عرصه تولید و سرمایهگذاری از رقبا عقب نمانیم.
وی حمایت همهجانبه را نیازمند تغییر نگرش و بینش مسئولان عنوان کرد و ادامه داد: نگاه جامع و کلان ملی و استانی در این بخش میتواند موانع را برطرف کرده و نرخ فقر و فلاکت را به حداقل برساند.
خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با رونق تولید و ایجاد اشتغال به راحتی میتوان جرایم، بزهها و آسیبهای اجتماعی را کاهش داده و در نقطه مقابل نظام درآمدی خانوارها و سرانه بهبود معیشتی را ارتقا داد.
وی اضافه کرد: در استان اردبیل بیش از ۸۰ درصد تلاش استاندار و دیگر مسئولان و مدیران بر حل مشکلات و موانع سرمایهگذاران است اما گره اصلی در مدیریتهای میانی و بانکها است که برخی نارضایتیها را زمینه ساز شدند.
خدادادی از استاندار اردبیل خواست تا هر چه سریعتر موضوع منطقه آزاد را تعیین تکلیف کرده و نسبت به راهاندازی منطقه آزاد با امتیازات ویژه به نفع استان کارهای عملیاتی را انجام دهد.
معاون قضایی دادگستری استان اردبیل بیان کرد: به دور از فضای انتخاباتی و تبلیغاتی و یا تنوع دیدگاه نمایندگان مجلس، بهتر است استاندار اردبیل مقدمات راهاندازی منطقه آزاد تجاری را به نفع تحولآفرینی نظام اقتصادی استان فراهم کرده و همه موانع و مشکلات در این بخش رفع شود.
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