به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهرکنشینان صهیونیست برای چندمین بار پس از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی، تظاهراتی اعتراضی را علیه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و کابینه وی در سرزمینهای اشغالی برپا کردهاند.
روزنامه عبری زبان «معاریو» گزارش داد که شمار زیادی از شهرکنشینان و خانوادههای اسیران صهیونیست نزد مقاومت در غزه بار دیگر تظاهراتی اعتراضی را علیه نتانیاهو و کابینه وی برگزار کردهاند.
معاریو اعلام کرد که این شهرکنشینان معترض، تظاهرات اعتراضی خود را خیابان «کابلان» واقع در «تل آویو» برگزار کردهاند.
بر اساس گزارشهای رسانههای عبری زبان شرکتکنندگان در این تظاهرات، خواهان سرنگونی بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و کابینه وی و همچنین برگزاری انتخابات جدید در سرزمینهای اشغالی شدهاند.
خانوادههای اسیران صهیونیست نزد مقاومت در غزه نیز خواستار امضای فوری توافق تبادل اسیران با مقاومت فلسطین جهت آزادی آنها شدهاند.
گفتنی است با تداوم جنگ علیه نوار غزه و عدم کسب هرگونه دستاورد نظامی از سوی رژیم صهیونیستی انتقادها در سرزمینهای اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم و کابینه وی شدت گرفته است. مخالفان نتانیاهو وی را به خریدن وقت برای باقیماندن در قدرت جهت فرار از محاکمه در پروندههای قضائی اقامهشده علیه او متهم میکنند. علاوه بر این خانوادههای اسیران صهیونیست خواهان آن هستند که رژیم صهیونیستی بدون اتلاف وقت و به هر قیمتی اسیران صهیونیست نزد مقاومت را در جریان توافق با مقاومت فلسطین آزاد کند و از ادامه حملههای بی فایده به نوار غزه که علاوه بر کشتار فلسطینیان کشتار این اسیران را نیز در پی دارد دست بردارد.
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