حمله موفقیت آمیز حزب الله لبنان به ۸ موضع ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب الله لبنان از حمله به ۸ موضع ارتش اسراییل در نزدیکی مرزهای جنوبی لبنان و انهدام یک تانک ارتش اسراییل خبر داد.

پایگاه خبری اسپوتنیک شنبه شب گزارش داد که در بیانیه مذکور آمده است که نیروهای حزب الله طی حمله به بخش شرقی جنوب لبنان پایگاه‌های «العاصی»، «رویسات العلم» واقع در مزارع شبعا و یک تانک «مرکاوا» در پایگاه المطله را با سلاح‌های مناسب بمباران کردند که خسارت‌های مالی و جانی به ارتش اسراییل وارد کرد.

حزب الله در بیانیه خود افزود که علاوه بر مواضع ذکر شده به تجمع سربازهای ارتش اسراییل در قلعه «هونین» و دیگر تجمع در تپه التحیات با شلیک مستقیم موشک حمله کرده است.

از طرفی دیگر ارتش اسراییل ۱۴ شهرک در جنوب لبنان در بخش‌های شرقی، غربی و میانه را با توپخانه‌های سنگین هدف حمله قرار داد.