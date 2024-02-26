۱۳ هزار هکتار از ارتفاعات اراضی ملی شیراز بذرکاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق امیدوار گفت: این عملیات در ارتفاعات کوه نور شیراز و با هدف غنی‌سازی، اصلاح و احیا عرصه‌های طبیعی، تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش و تخریب خاک با همکاری گروه‌های مختلف مردمی و دوست‌داران طبیعت انجام شد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با اشاره به تقویت فضای سبز این منطقه افزود: گونه‌های کاشته شده شامل بذر بادام کوهی، تنگرس، ارژن و باریجه بود که بومی و سازگار با اقلیم منطقه و کم آب‌بر است.

امیدوار گفت: حفظ و صیانت از عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان، وظیفه آحاد مردم و دستگاه‌هاست و در این زمینه همگان باید احساس مسؤولیت کنیم.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با تأکید بر اثر بخشی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از مردم، صنایع موجود، کارخانه‌ها و صنایع مختلف تولیدی خواست برای حفاظت از اراضی ملی و فضای سبز شهرستان بیش از پیش کوشا باشند.

سید جواد نقیبی رئیس اداره مطالعات و ترویج فضای سبز سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری شیراز نیز در این مراسم گفت: یکی از وظایف این سازمان حفظ و توسعه فضای سبز در شهر و ارتفاعات شیراز با کاشت بذرهای بومی و سازگار با ارتفاعات این شهر است.

وی ادامه داد: در بحث فضای سبز ارتفاعات پیرامونی کلان شهر شیراز اقدامات خوبی انجام گرفته که انتظار می‌رود با تفاهم و همکاری بیش از پیش نهادها و مردم بتوانیم فضای سبز شهر شیراز را حفظ کنیم و گسترش دهیم.