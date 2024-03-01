شور حضور مردم تبریز در ساعات اولیه انتخابات/ همه برای ایران آمدند

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها؛ انتخابات دوازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور از ساعت هشت صبح امروز در دو هزار و ۴۸۷ شعبه اخذ رأی آغاز شد.

تعداد ۵۰ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی در استان وجود دارد

تراب محمدی، رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با تشریح آخرین وضع آمار نامزدهای مجلس شورای اسلامی در استان، اعلام کرد: ۲۵۹ نفر از این تعداد در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو و باقی در سایر حوزه‌های استان به رقابت می‌پردازند.

وی اضافه کرد: از مجموع ۵۱۲ نامزد مجلس شورای اسلامی، ۴۴ نامزد زن برای مجلس شورای اسلامی در استان در معرض رأی گیری مردم قرار می‌گیرند که ۲۴ نفر آن‌ها در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو هستند.

وی اعلام کرد: تعداد ۴۴ نفر برای هر کرسی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو و ۲۷ نفر نیز برای هر کرسی در استان رقابت خواهند کرد.

وی با بیان این‌که تعداد ۵۰ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی در استان وجود دارد، اظهار کرد: تعداد سه هزار و ۲۳۲ شعبه اخذ رأی که یک شعبه مخصوص ارامنه است، فردا در سطح استان فعال خواهد بود و رأی گیری در چهار هزار و ۸۶۸ نقطه استان انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تمام عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی انتخابات استان به میزان ۱۳۰ هزار ساعت نفر برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات فردا آموزش دیده‌اند، افزود: بیش از ۶۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو به صورت مستقیم در انتخابات حضور دارند که شامل اعضای ستاد انتخابات استان، اعضای شعب رأی گیری، هیأت اجرایی و بازرسان است.

وی با بیان این‌که بر اساس قانون انتخابات سالجاری در توزیع امکانات دولتی، هیچ تفاوتی بین نامزدهای برجسته و ناشناخته وجود نداشت، خاطرنشان کرد: از تمام نامزدها هنگام ثبت نام، شماره حساب برای شفافیت در موضوع هزینه‌های تبلیغاتی دریافت شده است.

۷۳ درصد مردم تبریز واجد شرایط رأی هستند

یونس فاتح، فرماندار شهرستان تبریز نیز تعداد رأی اولی‌های شهرستان تبریز در انتخابات را ۶۳ هزار نفر اعلام و اضافه کرد: در شهر تبریز به عنوان حوزه اصلی انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو تعداد ۸۱۱ صندوق رأی اصلی و ۱۵ صندوق سیار، در شهرستان اسکو ۱۳۷ صندوق ثابت و پنج صندوق فرعی و در شهرستان آذرشهر نیز تعداد ۷۸ صندوق ثابت و ۹ صندوق سیار پیش بینی شده است.

فرماندار شهرستان تبریز گفت: از مجموع جمعیت یک میلیون و ۸۶۳ هزار و ۷۷ نفری این شهرستان حدود ۷۳ درصد معادل یک میلیون و ۳۵۸ هزار ۷۵ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.

وی با اشاره به اینکه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو یک هزار و ۲۰۶ نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد، ۵۵۷ نفر به بخش ثبت نهایی انتخابات رسیدند، کل تأیید صلاحیت شده‌ها و فهرست نهایی نامزدهای این حوزه را ۲۷۹ نفر اعلام کرد.

حضور افراد مختلف در صف‌های انتخاباتی شور و نشاط خاصی را به شعب اخذ رأی بخشیده است، همه برای ایران آمده‌اند تا بار دیگر ثابت کنند دشمنان نخواهند توانست حتی گوشه چشمی به کشور پهناور و مقتدر ایران داشته باشند.