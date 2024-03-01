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۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

پیرمرد ۱۰۱ ساله قشمی پای صندوق رای آمد

پیرمرد ۱۰۱ ساله قشمی پای صندوق رای آمد

قشم - پیرمرد ۱۰۱ ساله ساکن روستای سهیلی در غرب شهرستان قشم امروز با شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلغی» که متولد ۱۳۰۱ و از بناهای قدیمی روستای سهیلی است تا حد امکان در تمامی انتخابات ها حضور داشته است.

این مرد سالخورده و کهنسال سرزمین آب و آفتاب برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود و منطقه خود به تنهایی به شعبه اخذ رای مراجعه و به نامزد منتخب خود رای داد.

حضور این قشموند کهنسال روستای سهیلی جزیره قشم در شعب اخذ رای برای نسل جوان و دیگر رای دهندگان بسیار جالب توجه بود و این حرکت نشان از زنده بودن حس وطن پرستی و میهن دوستی اقشار ملت ایران دارد.

رای گیری دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ساعت هشت امروز جمعه یازدهم اسفند در سراسر کشور آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6042747

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