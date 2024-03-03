خانه تکانی در خانه ملت/تهرانی ها به نمایندگان قبلی اقبال نداشتند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ روز جمعه از ساعت هشت صبح و با دستور احمد وحیدی، وزیر کشور آغاز شد و مردم شهرستان‌های استان تهران در یک هزار و ۸۱۱ شعبه اخذ رأی پای صندوق رفتند، تا پنج نماینده خود در حوزه‌های انتخابیه دماوند و فیروزکوه، پاکدشت، ورامین، پیشوا و قرچک، رباط کریم و بهارستان و ملارد، شهریار و قدس را انتخاب کنند.

انتخابات قرار بود، تا ساعت ۱۸ برگزار شود، اما از آنجایی که استقبال مردم در شعب اخذ رأی در ساعات پایانی همچنان گسترده بود، با تصمیم وزارت کشور زمان اخذ رأی تا ساعت ۲۴ ادامه داشت و پس از آن شمارش آرا آغاز شد.

اما آنچه قابل توجه است، تغییر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌های استان تهران است.

اتاق تکانی اساسی در استان تهران

در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک، رأی مردم جوان فعال و پر انرژی، «مهدی زمانی افشار» را به بهارستان فرستاد، تا با این انتخابشان نشان دهند، از عملکرد «حسین نوش آبادی» در مجلس شورای اسلامی رضایت ندارند و نمی‌خواهند تفکر حاکم برای چهار سال آینده در مجلس شورای اسلامی تداوم یابد.

در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه نیز همین موضوع تکرار شد و مردم شمال شرق استان تهران با انتخاب «شاهرخ رامین» صندلی را از زیر پای «احمد رسولی نژاد» کشیدند، تا نشان دهند از اوضاع چهار سال گذشته نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی راضی نیستند.

در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان نیز «حسن قشقاوی» توانست با کسب اکثریت آرا پیروز قاطع انتخابات ۱۱ اسفند شود و مانع حضور حجت الاسلام «حسن نوروزی» نماینده دوره یازدهم مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی باشد.

تنها حوزه‌هایی که در شهرستان‌های استان تهران نماینده دوره یازدهم، ابقاء شد، ملارد، شهریار و قدس بود، که «حسین حق وردی» با فاصله بسیار کم (حدود دو هزار رأی یعنی کمتر از یک درصد آرا صحیح مأخوذه) به پیروزی رسید و در پاکدشت نیز بشیری، نماینده قبلی آن هم با فاصله اندک حدود ۳۰۰ رأی از رقیب خود پیشی گرفت و با کسب اکثریت آرا وارد مجلس شد.

مردم ورامین پیشوا و قرچک به انرژی جوان زمانی افشار و خوش عهدی در عمل وی به وعده‌ها رأی دادند

یک فعال رسانه‌ای و تحلیلگر مسائل منطقه‌ای در ورامین در خصوص تغییر در انتخاب مردم به خبرنگار مهر گفت: مردم از ایستایی و عدم تکاپوی کافی برای بهبود وضعیت زندگیشان در مجلس ناراضی بودند و برای همین امر به زمانی افشار به عنوان نیروی جوان و پر انرژی اعتماد کردند.

وی اضافه کرد: وعده‌های بزرگی که به طور متعدد به مردم داده شد و تنها به نامه‌های «پیگیری» ختم شد و نظارتی بر اجرای قوانین مصوب و وعده‌ها از سوی نماینده مجلس وجود نداشت، سبب شد، تا مردم و خواص به نماینده دوره یازدهم بی اعتماد شده و تصمیم بر تغییر وی بگیرند و زمانی افشار را انتخاب کنند.

این تحلیلگر مسائل منطقه‌ای گفت: خوش عهدی زمانی افشار در عمل به وعده‌هایش در شورای شهر قرچک و بدعهدی‌های نماینده دوره یازدهم سبب پیشتازی این جوان ولایتمدار شد.

اظهارات غیرکارشناسی و ایجاد حواشی سبب رأی نیاوردن نوروزی است

یکی از شهروندان رباط کریم نیز به خبرنگار مهر گفت: اظهارات غیر کارشناسی و ایجاد حواشی متعدد به دغدغه اصلی حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده دوره یازدهم تبدیل شده بود.

وی اضافه کرد: این در حالی است، که پیگیری مؤثری برای اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری به رباط کریم و بهارستان دیده نمی‌شد و همین امر پایه و اساس «نه» بزرگ رباط کریمی‌ها به نماینده دو دوره قبلی بود.

اختلاف با مسؤولان محلی عامل کاهش محبوبیت رسولی نژاد بود

در دماوند، اما یک کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار مهر اختلاف بین دستگاه اجرایی و نمایندگان دولت و نیز امام جمعه را عامل اصلی کاهش محبوبیت رسولی نژاد، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: البته عدم پیگیری اجرای کمربندی جنوبی گیلاوند به عنوان یکی از وعده‌های نماینده دوره یازدهم نیز عامل مهمی در کاهش محبوبیت وی بود.

این تغییرات در واقع زنگ خطری برای بشیری، نامزد منتخب دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نیز گروسی، قشقاوی، زمانی افشار و شاهرخ رامین دیگر منتخبان ملت در استان تهران است، که بدانند، مردم در اجرای وعده‌ها و نیز عملکرد با کسی شوخی ندارند و هر کاستی در عملکرد را با «نه» بزرگ در سال ۱۴۰۶ پاسخ خواهند داد.