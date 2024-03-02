به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در قدردانی از مشارکت پرشور اعضای این جمعیت در انتخابات به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در فروزش همبستگی ملی و جهاد انتخابات که شعله‌های وحدت و اتحاد ملت شریف ایران گرمای انتخابات را در زمستانی سرد به رخ جهانیان کشید، نیروهای امدادی و داوطلب جمعیت هلال احمر در دو جبهه خدمت به میلیون‌ها شرکت‌کننده در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خدمت به مردم سیل‌زده در چند استان کشور، با عمل کردن به تکلیف و فریضه امدادگری، حقیقتی روح‌بخش از نوع دوستی و انجام وظیفه را به نمایش گذاشتند.

امدادگران، جوانان، داوطلبان و کارکنان نجیب و فداکار جمعیت هلال احمر ضمن مشارکت در امر انتخابات، با مسئولیت پذیری در حوزه‌های اخذ رأی، فضایی سرشار از آرامش را در جوار صفوف فشرده انتخابات خلق کردند که شایسته قدرشناسی است.

بدین وسیله از همکاران گرامی خود که از ستون‌های انجام انتخابات یازدهم اسفند بودند و بر رضایت مردم از این وفاق ملی افزودند، کمال تشکر و قدردانی را ابراز می‌دارم و از خداوند متعال برای یکایک آنان عزت و سرفرازی روزافزون خواستارم.

‌*مهدی کماسی