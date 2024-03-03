علیرضا شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه المپیاد جهانی که شهریور سال آینده در مجارستان برگزار می شود مهمترین رویداد پیش رو برای تیم ملی شطرنج به حساب می آید، گفت: بازی های داخل سالن آسیا تا بعد از المپیک پاریس به تعویق افتاده است. بنابراین المپیاد جهانی مهمترین تورنمنتی است که از حالا تمام تدارکات فدراسیون در مورد تیم ملی، برای حضور در آن است.

وی با اشاره به برنامه اجرایی فدراسیون برای جذب دستیار و مربی ویژه برخی بازیکنان تیم ملی مردان و بانوان خاطرنشان کرد: این برنامه در مورد پرهام مقصودلو، محمدامین طباطبایی و مبینا علی نسب نهایی شده است. البته این بازیکنان همیشه یک نفر را به عنوان دستیار یا مربی در کنار خود داشته اند که حتی بعضا خارجی بوده اند و هیچ وقت هم نام آنها اعلام نشده کمااینکه الان هم نام دستیاران و مربیان جدیدشان که ایرانی هستند، اعلام نمی شود.

مدیر تیم های ملی شطرنج تاکید کرد: در واقع فدراسیون میخواهد تا زمان المپیاد جهانی که نتیجه گیری در آن از اهمیت بالایی برخوردار است، حمایت ویژه ای از ملی پوشان داشته باشد به همین دلیل قصد دارد در مورد دستیار و مربی، کمک مالی به ملی پوشان داشته باشد و بخشی از هزینه ماهیانه آنها را در ۶ ماه پیش رو و تا قبل از المپیاد جهانی بر عهده داشته باشد. به همین دلیل با نظر خودِ ملی پوشان اقدام به مذاکره با گزینه ها و نهایی کردن آنها کرد.

شفیعی در مورد المپیادجهانی شطرنج با یادآوری عملکرد ایران در دوره پیشین این رقابت ها تصریح کرد: در دوره قبل ملی پوشان ایران خیلی خوب کارشان را آغاز کردند و خوب هم پیش رفتند اما در دو دور آخر نتیجه لازم را نگرفتند به همین دلیل به جایگاه ۲۳ بسنده کرد. می خواهیم برای المپیاد جهانی مجارستان این اتفاق تکرار نشود چون اعتقاد داریم ملی پوشان مان به حدی رسیده اند که می توانند نتیجه خیلی بهتری کسب کنند.

وی با بیان اینکه المپیاد جهانی با حضور بیش از ۱۸۰ کشور برگزار می شود، گفت: توانایی ملی پوشان ایران به حدی است که حتی می توانند مدال بگیرند. البته مدال آوری در میان این تعداد کشور خیلی سخت است، باید حتما شانس هم داشته باشیم اما اگر بخواهیم خیلی واقع بینانه باشیم، انتظارمان این است که تیم ایران دراین دوره جزو ۱۰ کشور برتر المپیاد جهانی شود.

مدیر تیم های ملی شطرنج با اشاره به مدال طلای تیم ملی شطرنج ایران در بازی های آسیایی هانگژو گفت: به هر حال این مدال نگاه ها را نسبت به ایران و تیم ملی کشورمان تغییر داده است. حالا باید در سطح جهانی هم به دنبال نتایج قابل توجه باشیم.

شفیعی در مورد تیم ملی بانوان و انتظاری که از این تیم برای حضور در المپیاد جهانی وجود دارد نیز گفت: واقعیت این است که تیم ملی بانوان ایران به واسطه جدایی برخی بازیکنان نسبت به گذشته افت کرده است و قدرت چندسال پیش خود فاصله گرفته است. بنابراین انتظار زیادی از این تیم نیست با این حال کمک می کنیم تا بهترین شرایط برای آماده سازی بازیکنانش مهیا شود کما اینکه چند هفته ای است اردوی آنلاین این تیم زیر نظر سه استاد بزرگ آغاز شده است.

وی همچنین در مورد ترکیب تیم های اعزامی به المپیاد جهانی گفت: هر یک از تیم های مردان و بانوان با ترکیب ۵ نفره در این المپیاد شرکت می کنند. با لحاظ کردن عملکرد ایران در هانگژو، برخی نفرات انتخاب شده اند اما ترکیب نهایی بعد از مسابقات قهرمانی کشور که از اردیبهشت سال آینده آغاز می شود و بر اساس نتایج این رقابت ها، نهایی خواهد شد.