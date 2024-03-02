رد ادعای تل آویو درباره کشتار جنوب غرب شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، مرکز حقوق بشری اروپا-مدیترانه ای اعلام کرد: تحقیقات اولیه درباره کشتار فلکه النابلسی در جنوب غرب شهر غزه علیه غیرنظامیان فلسطینی، نشان از دست داشتن کامل اسرائیل در این جنایت دارد.

این مرکز بیان کرد: دهها مورد را ثبت کرده ایم که بر اثر گلوله هدف قرار گرفته اند و ادعاهای مطرح شده از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل در این زمینه نادرست است.

مرکز حقوق بشری تاکید کرد: ما خواستار تحقیق بین المللی مؤثر برای بازخواست مقامات اسرائیلی هستیم.

این در حالی است که روز گذشته نیز ناظر اروپا مدیترانه حقوق بشر در بیمارستان الشفاء کنفرانس مطبوعاتی در خصوص جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در فلکه النابلسی برگزار کرد. این مرکز حقوق بشری اعلام کرد که اسناد مربوط به حمله تانک‌های رژیم صهیونیستی به تجمع غیرنظامیان فلسطینی که در حال دریافت کمک‌های انسانی بوده‌اند را به دست آورده است.

این بیانیه تاکید کرد که در نتیجه این حملات ۱۱۲ غیرنظامی فلسطینی به شهادت رسیده و ۷۶۰ تن دیگر زخمی شده‌اند، این در حالی است که احتمالاً همچنان پیکر تعدادی از شهدا در آن منطقه وجود دارد و شناسایی نشده است.

این مرکز حقوق بشری با رد ادعاهای سخنگوی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که قربانیان در نتیجه اصابت گلوله نظامی به شهادت رسیده و به علت زیر گرفته شدن توسط خودرو یا فشار جمعیت جان خود را از دست نداده‌اند و تصاویر ویدئویی نیز صحت این موضوع را به اثبات می‌رساند.

ناظر حقوق بشر به بیان ۴ دلیل در این خصوص پرداخته که تلاش ارتش رژیم صهیونیستی برای کشتار غیرنظامیان گرسنه را ثابت می‌کند. علامت جراحت گلوله در تن بسیاری از شهدا و زخمی‌ها و تصاویر ویدئویی که شاهدان عینی از این جنایت منتشر کرده و صدای گلوله باران که در این تصاویر به گوش می‌رسد و از سوی تانک‌های رژیم صهیونیستی شلیک می‌شود، از جمله این اسناد است.

این مرکز خاطرنشان کرد که از صدای گلوله‌ها مشخص می‌شود که این گلوله‌ها از سلاح‌های خودکار ۵.۵۶ میلیمتری شلیک می‌شود.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اخیراً تلاش کرده بود نظامیان اسرائیلی را در این جنایت غیر مقصر معرفی کند و گفته بود که این افراد احتمالاً در اثر زیر گرفته شدن توسط خودرو یا فشار جمعیت جان خود را از دست داده اند، این در حالی است که تصاویر شلیک مستقیم به سمت غیر نظامیانی که منتظر دریافت کمک‌های انسانی هستند، در شبکه‌های مجازی منتشر شده است.