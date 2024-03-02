آوارگان فلسطینی در رفح هدف قرار گرفتند/ ۱۱ شهید و ۵۰ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه جنایتهای خود در حق فلسطینیان ساکن غزه، اردوگاه محل اسکان آوارگان فلسطینی نزدیک بیمارستان تل السطانِ شهر رفح در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که در این حمله هوایی ۱۱ نفر به شهادت رسیدهاند که ۱۰ نفر از آنان از آوارگان فلسطینی و ۱ نفر نیز از نیروهای امدادی باریکه غزه است. علاوه بر این ۵۰ نفر دیگر نیز در این جنایت ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدند که شماری از آنان را کودکان تشکیل میدهند.
از سوی دیگر گروهی از فلسطینیها در شهرک ژاپنی واقع در غرب شهر خانیونس واقع در جنوب نوار غزه نیز هدف حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. در این حمله وحشیانه نیز، یک فلسطینی به شهادت رسید و ۴ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
شهرک «القراره» در شمال شهر خانیونس نیز از سوی ارتش رژیم صهیونیستی هدف گرفته شد که این حمله هم شهادت یک فلسطینی و زخمیشدن چندین نفر دیگر را در پی داشت.
کمی پیشتر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ جنایت دیگر را ضد مردم بیپناه غزه مرتکب شده است که در نتیجه این جنایتها ۹۲ نفر به شهادت رسیده و ۱۵۶ تن دیگر زخمی شدهاند.
به این ترتیب شمار شهیدان حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۳۰۳۲۰ شهید رسیده و بالغ بر ۷۱۵۳۳ نفر نیز در این حملهها زخمی شدهاند.
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