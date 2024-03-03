به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «برنی سندرز» نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، توقف کمک‌های مالی واشنگتن به کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را خواستار شد و گفت که صدها هزار کودک در غزه با گرسنگی روبرو هستند.

سندرز همچنین در مصاحبه با شبکه CBS News آمریکا ضمن تأکید بر لزوم توقف کمک‌های مالی واشنگتن به ارتش اسرائیل، اذعان کرد که هزینه تسلیحات مورد استفاده ارتش اسرائیل در کشتار غیرنظامیان فلسطینی منتظر دریافت کمک‌های غذایی در میدان «النابلسی» غزه موسوم به «کشتار آرد» از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی پرداخت شده است.

گفتنی است که برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت، یکی از سرسخت‌ترین منتقدان حمایت‌های مستمر و همه‌جانبه دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی است.

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنایت روز پنج‌شنبه رژیم صهیونیستی در میدان النابلسی غزه به ۱۱۸ نفر و شمار مجروحان به ۷۶۰ نفر افزایش یافته است.