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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

توقف دوباره قطار تهران-سنندج در بین مسیر و عدم پاسخگویی مسوولان

توقف دوباره قطار تهران-سنندج در بین مسیر و عدم پاسخگویی مسوولان

قطار تهران-سنندج ظهر دیروز دچار نقص فنی شد و مدتی را در مسیر متوقف شد و مسوولین راه‌آهن در این خصوص پاسخگو نبودند.

به گزارش خبرنگار مهر طبق گزارش‌ها قطار تهران-سنندج ظهر دیروز (۱۱ اسفندماه) دچار نقص فنی و مدتی را در مسیر متوقف شد. این دومین بار است که قطار در مسیر ریلی تازه تأسیس سنندج دچار نقص فنی می‌شود و مسافران برگشتی سنندج به تهران معطل می‌مانند.

خبرنگار مهر از کیومرث حبیبی معاون عمرانی استاندار کردستان این مساله را پیگیری کرد که حبیبی اظهار کرد «چنین موضوعی حوزه کاری وی نیست و موضوع باید از شرکت راه‌آهن پیگیری شود.»

در همین راستا خبرنگار مهر موضوع را از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پی گیری کرد با این حال مسؤولی که پاسخگوی شرایط باشد در این مجموعه پیدا نشد.

البته ناگفته نماند که راه‌آهن خود باید پس از بروز چنین اتفاقی اطلاعیه‌ای صادر می‌کرد.

کد مطلب 6044065
زهره آقاجانی

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