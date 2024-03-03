به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت که آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد، نخستین نسل‌کشی است که به صورت زنده و در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود.

رئیس جمهور ونزوئلا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، جنگ جاری علیه فلسطینیان در نوار غزه را رویدادی فاجعه بار و ناگوار در قرن بیست و یکم دانست.

مادورو در ادامه پیام خود به تظاهرات گسترده‌ای که در ونزوئلا در مخالفت با نسل‌کشی که فلسطینی‌ها به دلیل اشغالگری اسرائیل در معرض آن قرار دارند، اشاره کرد و افزود: مردم ونزوئلا به خیابان‌ها آمدند تا تجاوز و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین به دست دولت «اسرائیل» را به شدت رد و محکوم کنند. قتل عام و کشتار کافی است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین روز گذشته بر موضع روشن آمریکای لاتین که خواستار آتش‌بس در غزه با توجه به سپری شدن ۱۴۸ روز از تجاوز رژیم صهیونیستی است، تأکید و خاطرنشان کرد که نگرانی میلیون‌ها نفر و ده‌ها دولت در قبال تحولات غزه، مشروع و قانونی است.

نیکلاس مادورو هفته گذشته هم درباره غزه گفته بود: همه مردم و دولت‌های جهان از دیوان بین‌المللی دادگستری انتظار دارند که برای توقف نسل‌کشی در غزه اقدام کند. اسرائیل فلسطینی‌ها را گرسنه نگه می‌دارد تا آنها را به مهاجرت و ترک سرزمین خود وادار کند.