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کد مطلب 6044575
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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

مقاومت دیدنی گردانهای قسام در مقابل سربازان رژیم صهیونیستی

مقاومت دیدنی گردانهای قسام در مقابل سربازان رژیم صهیونیستی

مقاومت دیدنی گردانهای قسام در مقابل سربازان رژیم صهیونیستی در محله الزیتون غزه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • مرگ برغرب گرایان وطن فروش IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      10 5
      پاسخ
      مرگ بر اسراییل مرگ بر امریکا مرگ برکشورهای غربی مرگ برکشورهای خائن عربی ، درودخدابرفلسطین یمن و لبنان سوریه
    • گیتی قهرمانی IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      4 2
      پاسخ
      سلام بر نیروهای قیام قسام حزب الله و مقاومت بکشید صهیونیستها را نسلشان گم بشود زنده بسوزانید همانطور که مردم فلسطین زنده سوختند مرگ بر امریکا و اسرائیل جانی کشور فلسطین آزاد میشود . کشور فلسطین زنده هست مرگ بر نتانیاهو بی هویت خونریز
    • گیتی قهرمانی IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      11 3
      پاسخ
      الله اکبر مقاومت پیروزست بیاری خدا الله اکبر
    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      10 6
      پاسخ
      خداوند حفظ شان کند
    • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      19 0
      پاسخ
      خداریشه ظالم روخشک کنه
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      1 0
      پاسخ
      سلام نیرو لازم شد اطلاع دهید. با تشکر
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
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      به گمونم وقتی تانکها مورد اصابت قرار میگیرن طوریشون نمیشه و دوباره به راهشون ادامه میدن ،چون در هیچ کدوم از فیلمها لحضه بعد از اصابت رو نشون نمیدن
    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خداوند متعال یاور مجاهدین مقاومت انشااا
    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      لعنت ب هرچی کشور عربیه بی غیرت و ناموس فروشه تف ب غیرتتون.‌درود ب مقاومت خدایی درود ب یمن عراق لبنان و سوریه‌.درود خدا ب ایران هر انسانی انسانیت داره و غیرت‌تف شرفت آل‌سعود سگ اردن شغال قطر روباه مصر خائن و ناموس فروش‌تیف تیف.درود ب مقاومت.

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