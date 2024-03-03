دریافت 24 MB کد مطلب 6044575 https://mehrnews.com/x34pxH ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸ کد مطلب 6044575 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸ مقاومت دیدنی گردانهای قسام در مقابل سربازان رژیم صهیونیستی مقاومت دیدنی گردانهای قسام در مقابل سربازان رژیم صهیونیستی در محله الزیتون غزه را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تحلیلگر صهیونیست: آینده خوبی در انتظار اسراییل نیست تجاوز به غزه نخستین نسلکشی است که به صورت زنده پخش میشود صهیونیستها به نیروهای امدادی در نوار غزه نیز رحم نمیکنند درگیری نیروهای مقاومت با اشغالگران در کرانه باختری برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی گردانهای قسام غزه جنگ غزه
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