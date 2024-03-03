به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره با پخش گزارشی به اوضاع وخیم بهداشتی و انسانی در داخل بیمارستان خان یونس واقع در جنوب نوار غزه پرداخت.
در این گزارش آمده است که با توجه به افزایش تعداد آوارگان فلسطینی در این منطقه هر روز به آمار زخمیها و افراد بستری شده در این بیمارستان اضافه میشود.
پزشکان فلسطینی تاکید کردند که حال اکثر زخمیها در این بیمارستان وخیم بوده و بیشتر موارد ثبت شده مربوط به شکستی استخوان، جراحت در قسمت سر و ستون فقرات است.
همچنین بسیاری از زخمیها در اثر حملههای وحشیانه رژیم صهیونیستی برخی اعضای بدن خود را از دست داده اند و تعدادی دیگر نیز به دلیل نبود تجهیزات و دستگاههای مربوط به دیالیز به شهادت رسیده اند.
این در حالی است که اکثر بیمارستانها در نوار غزه به دلیل شدت حجم بمبارانها و یا نبود تجهیزات و دارو تعطیل شده اند.
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