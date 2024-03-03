حضور مدعیان در مرحله نیمه نهایی تور جهانی تنیس مردان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری جدول اصلی رقابت های تور جهانی تنیس مردان ، تنیسورها برای حضور در نیمه نهایی انفرادی و فینال دو نفره در زمین های تنیس المپیک کیش به مصاف حریفان خود رفتند.

در بخش انفرادی بازی ها نمایندگانی از کشورهای رومانی، صربستان و روسیه به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و در بخش دو نفره نیز تیم های مجارستان و هند مجوز حضور در فینال را بدست آوردند.

به این ترتیب در روز هشتم بازی ها تنیسورهای حاضر با ۲ دیدار در بخش انفرادی و یک دیدار در فینال دونفره به مصاف حریفان خود می روند. همچنین هفته چهارم بازی ها قرعه کشی شد و تنیسورهای حاضر در جدول مقدماتی از امروز با انجام ۳۹ بازی به مصاف یکدیگر می روند.

رقابت های ۳۰ هزار دلاری تور جهانی تنیس مردان از ۶ لغایت ۲۰ اسفند ماه با حضور نمایندگانی از کشورهای روسیه، هند، کانادا، ایتالیا، رومانی، بلغارستان، اروگوئه، اتریش، چک، آلمان، لیتوانی، فرانسه، ونزوئلا ، ازبکستان، پاکستان، لبنان، مالزی، مجارستان ، مکزیک و ایران در زمین های تنیس المپیک کیش برگزار می شود.

سرداوری این مسابقات بر عهده سامان حسنی سرداور نشان نقره کشورمان است و شاهرخ کشاورز مدیریت بازی ها را بر عهده دارد.