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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۵۸

حضور مدعیان در مرحله نیمه نهایی تور جهانی تنیس مردان

حضور مدعیان در مرحله نیمه نهایی تور جهانی تنیس مردان

رقابت های تور جهانی تنیس مردان با صعود برترین ها به مرحله نیمه نهایی انفرادی و فینال دونفره پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری جدول اصلی رقابت های تور جهانی تنیس مردان ، تنیسورها برای حضور در نیمه نهایی انفرادی و فینال دو نفره در زمین های تنیس المپیک کیش به مصاف حریفان خود رفتند.

در بخش انفرادی بازی ها نمایندگانی از کشورهای رومانی، صربستان و روسیه به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و در بخش دو نفره نیز تیم های مجارستان و هند مجوز حضور در فینال را بدست آوردند.

به این ترتیب در روز هشتم بازی ها تنیسورهای حاضر با ۲ دیدار در بخش انفرادی و یک دیدار در فینال دونفره به مصاف حریفان خود می روند. همچنین هفته چهارم بازی ها قرعه کشی شد و تنیسورهای حاضر در جدول مقدماتی از امروز با انجام ۳۹ بازی به مصاف یکدیگر می روند.

رقابت های ۳۰ هزار دلاری تور جهانی تنیس مردان از ۶ لغایت ۲۰ اسفند ماه با حضور نمایندگانی از کشورهای روسیه، هند، کانادا، ایتالیا، رومانی، بلغارستان، اروگوئه، اتریش، چک، آلمان، لیتوانی، فرانسه، ونزوئلا ، ازبکستان، پاکستان، لبنان، مالزی، مجارستان ، مکزیک و ایران در زمین های تنیس المپیک کیش برگزار می شود.

سرداوری این مسابقات بر عهده سامان حسنی سرداور نشان نقره کشورمان است و شاهرخ کشاورز مدیریت بازی ها را بر عهده دارد.

کد مطلب 6044641
فریبا جلیل خانی

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