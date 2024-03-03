۱۵ نفر از تهران مستقیم به مجلس راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تازه‌ترین نتایج به دست آمده در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۵ یا ۱۶ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس در تهران در مرحله نخست وارد مجلس می‌شوند.

سیدمحمود نبویان ۵۴۵۸۰۵

حمید رسائی ۴۴۶۹۱۰

امیرحسین ثابتی منفرد ۴۴۵۷۷۰

محمدباقر قالیباف ۴۰۹۸۰۸

رضا تقی پورانوری ۳۸۵۹۹۴

روح اله ایزدخواه ۳۷۱۵۹۷

مرتضی آقاطهرانی ۳۶۹۸۰۷

منوچهر متکی ۳۶۸۷۲۵

اسمعیل کوثری ۳۵۱۶۷۱

مهدی کوچک زاده ۳۳۵۴۹۳

سیدعلی یزدی خواه ۳۰۵۰۱۶

علی خضریان ۳۰۲۹۷۰

مالک شریعتی نیاسر ۳۰۱۲۲۸

کامران غضنفری ۲۸۹۰۲۶

احمد نادری ۲۷۵۷۶۰

افراد زیر به دور دوم خواهند رفت:

ابراهیم عزیزی ۲۶۲۶۲۰

پیمان فلسفی ۲۵۲۰۸۸

سمیه رفیعی ۲۴۷۶۷۶

ابوالفضل ظهره وند ۲۴۵۵۵۶

حسین نجابت ۲۴۲۳۴۷

ابوالقاسم جراره ۲۴۰۵۴۸

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی ۲۴۰۷۴۲

محمد سراج ۲۴۰۴۶۰

زهره سادات لاجوردی ۲۳۱۰۱۴

زینب قیصری ۲۲۹۷۵۴

علیرضا سلیمی ۲۲۱۸۸۹

ریحانه اخلاقی ۲۲۱۰۰۱

زهره طبیب زاده نوری ۲۱۹۸۰۸

صالح اسکندری ۲۰۷۳۵۸

محمدحسین حسین زاده بحرینی ۲۰۳۸۲۷

سید مرتضی محمودی

حسن خجسته

مهدی عسگری

مجتبی زارعی

سمیه گل پور

بیژن نوباوه

علی طهرانی مقدم

علی اصغر پورمحمدی

سید نظام الدین موسوی

عطا بهرامی

مجتبی رحماندوست

مهدی شریفیان

فاطمه قاسم پور

حسین صمصامی

سعید آجرلو