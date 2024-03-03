به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آستانه عید و ماه مبارک رمضان قیمت بلیتهای نوروزی با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شده است. همچنین با توجه به نزدیکی «شب قدر» تعدادی زیادی از افراد تمایل به سفرهای عتبات خواهند داشت.
البته وزارت راه به سازمان هواپیمایی کشوری طی روزهای اخیر از ممنوعیت فروش بلیت چارتری در بازه زمانی نوروزی (۱۴۰۳) خبر داد و اعلام کرد «فروش بلیت چارتری هواپیما از ۲۴ اسفند تا ۱۷ فروردین برای پروازهای داخلی و پروازهای بینالمللی به خصوص نجف ممنوع است.» در ماههای گذشته قیمت بلیت پروازها بدونمجوز گران شد که البته مسؤولان چندین بار برخی از خطوط پروازی و دفاتر را جریمه کردهاند اما آنها بیتوجه به هشدار سازمان هواپیمایی همچنان اقدام به گران فروشی میکنند.
افراد با یک رصد ساده در سایتهای مجاز به عرضه بلیت هواپیما به راحتی متوجه افزایش قیمت خواهند شد؛ قیمت بلیت یکطرفه به نجف به یکباره از ۴ میلیون به ۸ میلیون افزایش یافت که چنین روندی نیازمند مداخلت جدی از سوی سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی است. با توجه به سودجویی و یکهتازی ایرلاینها در عرضه بلیت به نظر میرسد که سازمان و ارگانهای مربوطه به یک تماشاچی تبدیل شدند و در راستای عید نوروز راهکارهای جدی در دستور کار نخواهند داشت.
البته ناگفته نماند اقدامات این سازمان در خصوص انسداد سایتهای متخلف گرانفروش حائز اهمیت خواهد بود اما این بازار به قدری نابسامان است که علاوه بر شکایت مسافرین، شرکتهای هوایی نیز از این موقعیت در حال سو استفاده هستند و بر اساس دلخواه بلیتها را قیمتگذاری و در بازار عرضه میکنند.
نظر شما