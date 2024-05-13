به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتر شهرزاد، «رویداد هزار و یکشب شهرزاد» آمادگی دارد با ایجاد فضایی مناسب جهت شناسایی استعدادهای ویژه هنری از اوایل خرداد ماه سال جاری با همکاری دانشگاهها و مراکز آموزشی این رویداد را برگزار کند. دانشجویان و هنرجویان کلیه رشتههای هنری و گروههای تئاتری میتوانند در این رویداد حضور فعال داشته باشند.
کلیات برگزاری این رویداد به شرح زیر است:
رپرتوار نمایشنامه خوانی نویسندگان شاخص ایرانی و خارجی، رپرتوار فیلمنامه خوانی فیلمهای برگزیده سینمای ایران و جهان؛ تک اجراهای دانشجویی و یا اجراهای محدود با شرایط و سانسهای ویژه، برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری، اجرای موسیقی، جلسات نقد و بررسی نمایشهای در حال اجرا، دیدن، تحلیل و نقد و بررسی نمایشها و فیلم تئاترهای شاخص با حضور اساتید برجسته سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و ادبیات، برگزاری کارگاههای ایده تا اجرا در زمینه های نمایشنامهنویسی، بازیگری، کارگردانی و ۲ دوره ویژه مستر کلاس پرفورمنس آرت و مستر کلاس تئاتر دیجیتال.
این رویداد در اولین گام خود مستر کلاس پرفورمنس آرت علی اتحاد را که از هنرمندان معاصر این حوزه است، برگزار می کند. این کارگاه آموزشی بیستساعته بهمثابه یک کمپ آموزشی خواهد بود و بر اساس همین الگوی اجرا عمل خواهد کرد. شرکتکنندگان در این دوره با وجوه مختلف پرفورمنس-آرت آشنا خواهند شد که با همکاری آکادمی آکتور و پردیس تئاتر شهرزاد از اول خرداد ماه برگزار خواهد شد.
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