تامین ۷۰ دستگاه سی تی اسکن مراکز درمانی کشور با تولید داخل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در راستای سیاست‌های کلی کشور وو به منظور حمایت از اجرایی شدن مفاد آئین نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان در حوزه صنعت، معدن و تجارت، برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از توسعه محصولات تجهیزات پزشکی و تأمین نیازمندی کشور در این حوزه، توافق نامه‌ای بین ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر صنایع تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت و شرکت احیا درمان پیشرفته منعقد شد.

در این توافق نامه مقرر شد تا معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تعداد ۱۰۰ دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس مورد نیاز مراکز درمانی تابعه تعداد حداقل ۷۰ دستگاه را از محل ظرفیت شرکت‌های تولیدکننده داخلی تأمین کند. همچنین وزارت بهداشت به منظور مدیریت کیفیت و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند حداکثر تعداد ۳۰ دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس خارجی دارای نمانام (برند) برتر جهانی را از محل واردات تأمین کند.