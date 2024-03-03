به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی طی شب گذشته بیش از ۵۰ حمله هوایی علیه شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه انجام داده است.

بر اساس این گزارش، حمله‌های هوایی مذکور تنها طی شش دقیقه علیه شهر خان یونس و فلسطینی‌های ساکن این منطقه صورت گرفته است.

اشغالگران صهیونیست در حال حاضر نیز اطراف شهر حمد را واقع در خان یونس گلوله باران کردند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که عناصر ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه نفوذ کرده اند و آوارگان فلسطینی می‌کوشند این شهر را زیر آتش گلوله‌های متجاوزان ترک کنند.

پیش از این نیز شبکه الجزیره با پخش گزارشی به اوضاع وخیم بهداشتی و انسانی در داخل بیمارستان خان یونس واقع در جنوب نوار غزه پرداخته بود.

در این گزارش آمده است که با توجه به افزایش تعداد آوارگان فلسطینی در این منطقه هر روز به آمار زخمی‌ها و افراد بستری شده در این بیمارستان اضافه می‌شود.