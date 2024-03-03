به گزارش خبرگزاری مهر، سفر الکساندر بادروف معاون سازمان بازی‌های رایانه‌ای روسیه به ایران و بازدید از شرکت‌های بازی‌سازی در ادامه تعامل دوجانبه میان دو کشور ایران و روسیه در حوزه صنعت بازی که از تابستان سال گذشته شکل گرفته، انجام شده است.

معاون سازمان بازی‌های رایانه‌ای روسیه با همراهی نماینده بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با حضور در استودیوهای «مدریک»، «آنو» و فروشگاه «کافه بازار» ضمن آشنایی با روند طراحی، تولید بازی و بازاریابی و جذب کاربر در خصوص تعریف پروژه‌های مشترک بحث و تبادل نظر کردند.

الکساندر بادروف معاون سازمان بازی‌های رایانه‌ای روسیه در راستای برنامه‌هایش در سفر به ایران با حضور در استودیو «آنو» از بخش‌های مختلف این استودیو بازدید کرد. مصطفی کیوانیان مدیر این استودیو در این دیدار ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این استودیو در بازار داخل و خارج از کشور، به معرفی بازی‌های منتشر شده و پروژه‌های در دست انجام استودیو «آنو» پرداخت.

در ادامه این بازدید نشست مشترکی میان الکساندر بادروف، مصطفی کیوانیان و سیدمحمد سادات اخوی و سجاد میرزاخانی مقدم به‌عنوان نمایندگان ارتباطات و بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این استودیو برگزار شد.

در این نشست در خصوص زمینه‌های همکاری میان این استودیو با سازمان بازی‌های رایانه‌ای روسیه به‌منظور تعریف پروژه‌های مشترک و نشر بازی‌های ایرانی در روسیه بحث و تبادل نظر شد.

معاون سازمان بازی‌های رایانه‌ای روسیه در ادامه برنامه‌های سفر به ایران از استودیو «مدریک» بازدید کرد. در جریان این بازدید مهرداد آشتیانی مدیر استودیو «مدریک» ضمن معرفی بخش‌های فنی و هنری این استودیو و معرفی تیم بازی‌سازی «مدریک»، گزارشی از روند تولید بازی در این استودیو ارایه داد.

در این بازدید در خصوص آخرین پروژه‌های در دست اقدام استودیو «مدریک» و بررسی زمینه‌های همکاری به‌منظور تعیین یک پروژه بازی‌سازی مشترک تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین در این نشست موضوع نشر بازی‌های روسیه در ایران و بازی‌های ایرانی در روسیه بررسی شد. از دیگر موضوعات مطرح شده در حاشیه این بازدید همکاری در حوزه آموزش و انتقال تجربه میان شرکت «مدریک» با شرکت‌های بازی‌ساز روسیه بود.

معاون سازمان بازی‌های رایانه‌ای روسیه در ادامه برنامه‌های خود از فروشگاه «کافه بازار» بازدید کرد.

در این بازدید گزارشی از سیستم مالی مجموعه، چگونگی مدیریت مشتریان و مدل بازاریابی و تبلیغات این فروشگاه گزارشی ارائه شد. همچنین در خصوص استفاده از بستر «کافه بازار» برای نشر بازی‌های روسی و فروشگاه‌های روسیه مثل «ویکی پلی» و «آریواستور» برای نشر بازی‌های ایرانی تبادل نظر انجام شد.

همچنین حضور معاون سازمان بازی‌های رایانه‌ای روسیه در ایران و بازدید از شرکت‌های بازی‌ساز ایرانی در ادامه اقدامات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به‌منظور ایجاد تعامل بین‌المللی با فعالان صنعت بازی دنیا انجام شد. در این راستا این بنیاد از سال ۱۴۰۲ فصل مشترکی را در ایجاد همکاری با سازمان توسعه بازی‌های رایانه‌ای روسیه آغاز کرد.

از جمله اقدامات مشترک انجام شده در این حوزه از سال ۱۴۰۲ تا کنون می‌توان به برگزاری نشست مشترک میان الکساندر بادرو، معاون مدیرعامل سازمان غیرانتفاعی توسعه صنعت بازی‌های رایانه‌ای روسیه و تعدادی از بازی‌سازان مطرح ایران با رویکرد بررسی زمینه‌های همکاری دوجانبه در حوزه تولید، نشر و سرمایه‌گذاری در حوزه بازی‌های ویدئویی میان دو کشور، حضور نماینده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در رویداد هفته فرهنگی ایران در مسکو و معرفی دستاوردهای صادراتی صنعت بازی ایران به بازدیدکنندگان از این رویداد، امضا تفاهم‌نامه میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و سازمان توسعه بازی‌های رایانه‌ای روسیه با موضوع تعریف همکاری‌های مشترک در حوزه‌های نشر بازی، تولید بازی‌های VR‌، سفارش تولید بازی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور، حضور نماینده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در کنفرانس همکاری‌های بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای در مسکو با رویکرد معرفی صنعت بازی ایران و دستاوردهای صادراتی آن و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان نهاد متولی صنعت بازی در ایران، امضا تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مرکز اسلامی مسکو، بازدید نماینده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مدیرعامل استودیو بازی‌سازی «پاییزان» از شرکت بازی‌سازی «آرکادیا» از شرکت‌های فعال روسیه در حوزه تولید بازی‌های VR، برگزاری وبینار با حضور بازی‌سازان و ناشران صنعت بازی ایران و روسیه با حضور نمایندگانی از ۲۰ شرکت‌های بازی‌ساز و فروشگاه‌های نشر بازی در ایران، معاون سازمان توسعه بازی‌های رایانه‌ای روسیه و جمعی از مدیران استودیوهای بازی‌سازی و نمایندگان شرکت‌های نشر و تبلیغات بازی در کشور روسیه اشاره کرد.