به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت که دشمن صهیونیستی به سرعت به لحظه نابودی و پایان خود نزدیک می‌شود، زیرا خلق صحنه‌های وحشیانه به هیچ عنوان باعث پیروزی نمی‌شود، بلکه فقط جنایت وحشیانه و انتقام را به تصویر می‌کشد.

«محمد رعد» در مراسم حزب الله در حسینیه شهرک «جرجوع» برای تجلیل از حسین محمد خلیل شهید امدادگر راه قدس با حضور شخصیت‌ها، علما، خانواده‌های شهدا و اهالی این شهرک افزود: پیروز آن کسی است که عاملان این صحنه‌های وحشیانه را به چالش می‌کشد و استوار می‌ماند و تسلیم شرایط متجاوزان به غزه نمی‌شود.

وی تأکید کرد مسأله مفید این است که برای دفاع از خود و مقابله با دشمنت آماده و قوی باشی و به دشمن چند برابر پاسخ دهی تا مهار و کنترل شود.

محمد رعد در ادامه خطاب به دشمن صهیونیستی گفت: منتظریم مرتکب اشتباه بزرگ شوید تا ماهیت رژیم اشغالگر به خطر افتد.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در پایان گفت: حمایت آمریکا از دشمن اسرائیلی ما را نمی‌ترساند و ما بر تمام نقاط ضعف این دشمن واقف هستیم.