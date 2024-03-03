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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶

حزب الله صبح را با موشک‌باران پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کرد

حزب الله صبح را با موشک‌باران پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کرد

همزمان با شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست‌نشین شمال فلسطین اشغالی، حزب الله لبنان دو پایگاه نظامی اشغالگران را با موشک‌های «برکان» هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان از حمله موشکی به دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

حزب الله با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۰۶:۴۵ صبح امروز یکشنبه (به وقت محلی) پایگاه «جل العلام» ارتش رژیم صهیونیستی را با موشک برکان و به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند که پایگاه «دبورانیت» رژیم صهیونیستی در الجلیل غربی با موشک برکان شلیک شده از جنوب لبنان هدف قرار گرفت.

رسانه‌های محلی همچنین صبح امروز از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک‌های «بتسات» و «شلومی» در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

کد مطلب 6044604

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