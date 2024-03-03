به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی باران چشمه شامگاه یکشنبه در مراسم معارفه رییس هیأت ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی استان اردبیل، اظهار کرد: باید در سنین پایه ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی به عنوان ورزش با اصالت کشور ترویج پیدا کند که در این زمینه طرح «شهید توقانی» در مدارس کشور در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: سال‌های گذشته در پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی و تنها در ۶ استان به صورت پایلوت این طرح اجرا شد اما امسال در ۸۴ کانون فرهنگی، تربیتی و پرورشی با همکاری آموزش و پرورش شاهد اجرای این طرح هستیم.

رییس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی کشور گفت: این رشته ورزشی متعلق به دین باوری و اعتقاد ایرانیان با رویکرد عشق و ارادت به اهل بیت و حضرت علی (ع) است و قطعاً در سال‌های آینده می‌توانیم قهرمانان و پهلوانان زیادی را در این رشته تربیت کرده و مورد حمایت قرار دهیم.

باران چشمه افزود: از محل اعتبارات ملی و استانی زمینه ساخت مجموعه‌های ورزشی زورخانه‌ای مهیا شده و تلاش ما بر این است تا بتوانیم در استان‌های مختلف بستر توسعه ورزش زورخانه‌ای را با حضور علاقه‌مندان و نسل نوجوان و جوان مهیا کنیم.

وی از ورزش پهلوانی به عنوان مکتب تعلیم و اعتلای تربیتی و پرورشی یاد کرد و ادامه داد: توسعه این ورزش و ترویج آن می‌تواند روحیه جوانمردی را گسترش داده و بسترهای حرکت تحولی را مهیا کند.

باران چشمه به کمبود زیرساخت‌های ورزش زورخانه‌ای در کشور اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه ۹۰۰ زورخانه در کشور فعال است اما همچنان با کمبود زورخانه در شهرهای مختلف روبه‌رو هستیم و انتظار می‌رود با همت مسئولان استانی، بستر و زمینه ساخت و تکمیل فضاهای ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی فراهم آید.

رییس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی کشور ابراز امیدواری کرد رییس هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی استان اردبیل بتواند با قوت و قدرت در این هیأت زمینه ارتقای ورزش زورخانه‌ای را در این استان حسینی و دارالارشاد فراهم کند.