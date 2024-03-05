بازی با تیم های لیگ یکی واقعا سخت است/ در جام شگفتی ها هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی آل‌کثیر پس از پیروزی سه بر صفر پرسپولیس مقابل نفت و گاز گچساران در یک شانزدهم جام حذف، فوتبال گفت: معمولاً جام حذفی از نظر من جام شگفتی هاست و تمام تیم‌های لیگ یک و دو انگیزه زیادی دارند. به نظرم سخت‌ترین بازی‌ها همین بازی با تیم‌های لیگ یکی است که خوشحالم توانستیم گام اول را خوب برداریم.

او درباره عملکرد خوبش پس از بازگشت به پرسپولیس و نمایش خوب اورنوف گفت: اولین بازی اورنوف از ابتدا بود و خدا را شکر با برد پشت سر گذاشتیم. امیدوارم تا آخر فصل این روند خوب را ادامه دهیم تا یک نتیجه خوب به دست آوریم. از هواداران نیز تشکر می‌کنم که آمدند و تیم را تشویق کردند.