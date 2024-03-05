ائمه جماعات سفیران مذهبی در بخش تولید و تجارت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در نشست صمیمانه با ائمه جماعات ادارات صمت شهرستان‌های گیلان در محل اداره کل رشت اظهار کرد: نقش ائمه جماعت تنها برگزاری نماز نیست بلکه در کنار نماز باید مسائل روز کشور و دستاوردهای نظام به درستی تبیین و تشریح شود.

وی ائمه جماعات را سفیران مذهبی و اجتماعی انقلاب در بخش تولید و تجارت دانست و گفت: خادمان و فعالین عرصه کسب و کار به ارشادات متقن دینی با استناد به کلام خداوند و احادیث جهت کسب روزی حلال نیازمندند.

پورحیدری تصریح کرد: در آموزش‌های مصوب اصناف به ویژه در بخش مکاسب، از ظرفیت روحانیون و ائمه جماعات استفاده نمایند تا احکام و مسائل شرعی در روند ارتزاق اصناف تبیین گردد.

وی با تاکید بر اینکه ائمه جماعات باید زمان بیشتری علاوه بر ساعات نماز را صرف پاسخگویی به سوالات شرعی و اجتماعی کارمندان صمت شهرستان‌ها نمایند، گفت: بصیرت افزایی و خنثی نمودن بخشی از دسیسه‌های دشمنان مردم و نظام بر عهده صاحبان تریبون و مبلغان دینی است و انجام درست این تکلیف الهی بزرگ می‌تواند بسیاری از ابهامات و مشکلات را در آحاد مردم به ویژه کارمندان دولت مرتفع نماید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان بر جدیت برگزاری نماز در ادارات صمت گیلان تاکید کرد و افزود: قطعاً اجرای فرایض دینی می‌تواند چراغی نورانی در مسیر خدمت رسانی به مردم و جلب رضایت حق تعالی باشد و دقت نظر در این امر الهی با نظارت متولیان ستاد اقامه نماز اداره کل در بهبود وضعیت معنوی اثر گذار خواهد بود.

گفتنی است در پایان نشست از زحمات و خدمات شایسته ائمه جماعات پرتلاش شهرستان با اهدای لوح و هدایا تجلیل و قدردانی به عمل آمد.