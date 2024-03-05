به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی خیام نکویی عصر سه شنبه در آئین اختتامیه رویداد ملی کارآفرینی و فناوریهای نوین آموزشی که در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار شد، با تاکید بر اینکه برای ایجاد تحول در تکنولوژی آموزشی باید اثربخشی خود را افزایش دهیم، گفت: اگر بخواهیم از فناوریهای موجود در حوزه آموزش برای تحول و اثربخشی استفاده کنیم، ابتدا باید بررسی کنیم که آن ایده چقدر میتواند پاسخگوی چالش موجود باشد.
وی یکی از چالشهایی که امروز با آن مواجه هستیم را بحث ضایعات و پسماندها در بخش کشاورزی دانست و افزود: علیرغم اینکه ۱۳۱ میلیون تن غذا تولید میکنیم، بیش از ۳۰ میلیون تن از تولیدات بخش کشاورزی در فرایند تولید تا مصرف به ضایعات تبدیل میشوند که ارزش ریالی این میزان حداقل ۲۰ میلیارد دلار است. در صورت کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی این میزان با استفاده از فناوریهای نوین آموزشی میتوانیم از لحاظ اقتصادی اثربخشی و تأثیرگذاری داشته باشیم.
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه نحوه آموزش مهمترین تأثیرگذاری را نسبت به سایر مؤلفهها بر مخاطب دارد، مطرح کرد: افرادی که قصد ورود به این حوزه را دارند ابتدا باید عامل زیست بوم مخاطب خود را در نظر بگیرند، سپس بررسی کنند که مخاطبشان در چه رنج سنی قرار دارد و محتوایی که با استفاده از روشهای جدید آموزشی تولید میکنند، قابلیت تعمیم برای سطوح مختلف سنی را دارد یا خیر.
خیام نکویی با بیان اینکه هرچه مخاطب اختصاصیتر شود، اثربخشی افزایش مییابد و با تاکید بر ضرورت توجه به هرم یادگیری بیان کرد: هرم های یادگیری در دنیا دائماً در حال بهینه سازی است و با فناوریهای نوین به ویژه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات رشد چشمگیری پیدا کرده است، بنابراین برای تعریف یک محتوا و بیشترین اثربخشی روی مخاطب باید گزینههای چالشی تعریف شود تا مخاطب در تعامل با آنها بتواند گزینه درستی را از نظر آموزشی انتخاب کند.
وی خاطرنشان کرد: برخی مطالب حین انتقال به مخاطب ملموس هستند اما بعضی از آنها باید با استفاده از فناوریهای نوین ساده سازی شوند، هرچه در تکنولوژی آموزشی با استفاده از فناوریهای نوین بیشتر به دنبال ساده سازی باشیم اثربخشی بالاتری خواهیم داشت. در فناوریهای جدید با توجه به اینکه افراد حوصله بیش از نیم دقیقه شنیدن را ندارند، ما باید تمام مطالب خود را در ۳۰ ثانیه به آنها منتقل کنیم که این امر مهارت بسیاری را میطلبد.
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