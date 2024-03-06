بهروز رحیم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مهلت مقرر برای استفاده از این طرح برای خانوارها ۱۷ اسفند تا ۱۷ فروردین خواهد بود تا خانواده‌ها بتوانند در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان خرید مایحتاج خود را از طریق شارژ مبلغ کالا برگ یارانه‌ای خود انجام دهند.

وی تصریح کرد: در مرحله اول که از ۱۷ بهمن ماه این مبلغ به حساب سرپرست خانوار شارژ شده بود به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان مبلغ یارانه غیرنقدی شارژ شده بود تا امکان خرید ۱۱ قلم کالا برای خانواده‌های تحت پوشش این طرح فراهم آید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: با شارژ مجدد و مرحله دوم امیدواریم بدون عجله هموطنان نسبت به خرید کالای مورد نظر از طریق فروشگاه‌های تعیین شده در سطح استان اقدام کرده و از ازدحام جمعیت در جلوی برخی فروشگاه‌ها کاسته شود.

رحیم‌زاده افزود: ما در استان فروشگاه‌های متعددی را برای ارائه خدمات کالا برگ یارانه‌ای به این طرح اضافه کردیم تا در مناطق مختلف شهر و حتی محلات امکان تأمین این کالاها از طریق فروشگاه‌ها و کسبه و بازار فراهم آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا بتوانیم فرصت و فضای مناسبی را برای خرید خانوارها در قالب ۱۱ قلم کالای مشخص شده فراهم کنیم و هرگونه تخلف در ارائه و عرضه کالاها از سوی مردم دریافت شده و در سریعترین زمان رسیدگی می‌شود.

رحیم‌زاده اضافه کرد: فروشگاه‌های ارائه‌کننده این خدمات موظف هستند تا نرخ مصوب را که بیشتر مربوط به سال گذشته است، در عرضه کالای خود مد نظر داشته باشند و به هیچ وجه در این حوزه گران‌فروشی معنایی ندارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: هموطنان با تأمین مایحتاج خود می‌توانند از این شارژ مبلغ خود به صورت تدریجی نیز استفاده کرده و خرید یکجا نداشته باشند.