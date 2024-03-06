آزیتا حاجیان«شوکران»را خواند/ جواد عزتی در اکران مردمی تمساح خونی

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «شوکران» ساخته بهروز افخمی توسط آزیتا حاجیان صداگذاری شده است و گروه سوینا این فیلم را پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ در چارچوب برنامه فیلمخانه منتشر میکند و فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از طریق سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.
نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان بوده و متن روایت آن را محدثه واعظیپور نوشته است. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و مرجان طبسی آن را میکس و تدوین کرده است.
این گروه پیشتر نسخه توضیحدار فیلمهای سینمایی ایرانی «روز واقعه» با صدای افشین زینوری، «دلشدگان» با صدای شبنم مقدمی، «مادر» با صدای احترام برومند، «بنفشه آفریقایی» با صدای علیرضا شجاعنوری، «باشو غریبه کوچک» با صدای پریناز ایزدیار، «خانه دوست کجاست» با صدای ستاره اسکندری، «یک بوس کوچولو» با صدای علیرضا آرا، «من، ترانه ۱۵ سال دارم» با صدای سارا بهرامی، «هامون» با صدای پرویز پرستویی، «روسری آبی» با صدای رخشان بنیاعتماد، «مسافران» با صدای صابر ابر، «اجارهنشینها» با صدای هوتن شکیبا، «درباره الی» با صدای فرشته صدرعرفایی، «به همینسادگی» با صدای مهراوه شریفینیا، «بودن یا نبودن» با صدای بهناز جعفری، «گلهای داوودی» با صدای ژرژ پطروسی، «مارمولک» با صدای بهرام افشاری، «لیلا» با صدای بیتا فرهی، «کلاه قرمزی و پسرخاله» با صدای نازنین بیاتی، «ناخدا خورشید» با صدای حسین پاکدل، «جدایی نادر از سیمین» با صدای ریما رامینفر، «پرده آخر» با صدای مهتاب نصیرپور، «مهمان مامان» با صدای فریبا کامران، «بادکنک سفید» با صدای گلاره عباسی، «آدم برفی» با صدای پدرام شریفی، «مهاجر» با صدای ناصر ممدوح، «میم مثل مادر» با صدای علی شادمان، «چهارشنبه سوری» با صدای مهراوه شریفینیا و «زیر پوست شهر» با صدای عاطفه رضوی قالب برنامه فیلمخانه منتشر کرده است.
حضور جواد عزتی در اکران مردمی «تمساح خونی»
همچنین، اکران مردمی فیلم سینمایی «تمساح خونی» در اولین روز از اکران فیلم، با حضور جواد عزتی و عباس جمشیدیفر ساعت ۱۷:۳۰ چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ در پردیس سینمایی لوتوس مال برگزار می شود. جواد عزتی در کنار بازی در این فیلم، کارگردانی آن را به عنوان اولین تجربه کارگردانی فیلم بلند سینماییاش در کارنامه دارد.
«تمساح خونی» که با بیشترین سانس فوقالعاده و استقبال مردمی، پرمخاطبترین فیلم چهلودومین جشنواره فیلم فجر بود، از امروز ١۶ اسفند روی پرده سینماهای سراسر کشور است.
در این فیلم سینمایی جواد عزتی، عباس جمشیدیفر، الناز حبیبی، بهزاد خلج، شبنم قربانی و سعید آقاخانی با حضور جمشید جهانزاده، رامین پورایمان و کیومرث مرادی نقشآفرینی میکنند.
همچنین دیگر بازیگران «تمساح خونی» را بهراد خرازی، مرتضی تقیزاده، یدالله شادمانی، محمد صابری، حامد نظامی اصل، فرهاد شعاع، ابوذر چهل امیرانی، بهراد سلاح ورزی، حاتم مشمولی و محمود موسوی تشکیل میدهند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «ما میخوایم بزرگترین قورباغمونو قورت بدیم! طعمه بزرگ، دردسرای خودشو داره، ولی ما قراره بدون خون و خونریزی شکارش کنیم؛ آخه ما از تمساحها، باهوش تریم! … .»
«تمساح خونی» با کسب سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم اول از چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، در نخستین تجربه کارگردانی جواد عزتی مورد توجه منتقدان و مخاطبان نیز قرار گرفت.
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