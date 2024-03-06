انتخابات فدراسیون بولینگ بهار ۱۴۰۳ برگزار می شود/تکرار نام نویسی؟

به گزارش خبرنگار مهر، هجده ماه از پایان دوره ریاست هاشم اسکندری در فدراسیون بولینگ و بیلیارد (۲۰ مهر ۱۴۰۱) می گذرد اما هنوز انتخابات این فدراسیون برگزار نشده است. البته در این فاصله اقدامات انتخابی برای تعیین تکلیف مدیریت جدید فدراسیون با نام نویسی از کاندیداها (تیر ۱۴۰۱) و تشکیل مجمع (تیر ۱۴۰۲) انجام شد اما هیچ یک به نتیجه نرسید.

با این حال نام فدراسیون بولینگ و بیلیارد در فهرست فدراسیون هایی که تشکیل مجامع انتخاباتی آنها تا پایان سال در برنامه وزارت ورزش قرار گرفت، وارد نشد. بدین ترتیب بلاتکلیفی این فدراسیون که از مهر سال گذشته آغاز شد به سال آینده کشیده خواهد شد. اگرچه علی سلطانپور سرپرست فدراسیون تاکید دارد که بر اساس پیگیری های این فدراسیون و قول وزارت ورزش، انتخابات بولینگ و بیلیارد به طور حتم در بهار ۱۴۰۳ و اوایل سال برگزار خواهد شد.

علی سلطانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: برای تعیین تکلیف فدراسیون، در دوره مدیران پیشین وزارت ورزش چند جلسه با آنها داشتیم. این جلسات را در یک مرحله با مدیران فعلی وزارتخانه هم پیگیری کردیم.

وی ادامه داد: نتیجه این پیگیری ها برگزاری انتخابات در بهار و اوایل سال آینده بود. شخص وزیر ورزش و معاون وی در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای (شروین اسبقیان) هم بر این تاکید داشتند که انتخابات باید در اولین فرصت برگزار شود و بهار زمان موردنظر بود.

سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد در پاسخ به این پرسش که «نام نویسی از کاندیداها تکرار می شود یا انتخابات طبق ثبت نام قبلی پیش می رود؟»، گفت: در این مورد هنوز مصوبه ای نداشته ایم. به هر حال ۲۰ ماه از نام نویسی کاندیداهای فدراسیون می گذرد. بنابراین تکرار نام نویسی یکی از گزینه های برای انتخاباتی است که روی برگزاری زودتر آن تاکید شده است.

فدراسیون بولینگ و بیلیارد با بلاتکلیفی مدیریتی ۲۰ ماهه ای مواجه است که بعد از پایان سومین دوره ریاست هاشم اسکندری آغاز شد

سلطانپور که ۸ آذر به عنوان سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد منصوب شد، تاکید کرد: پروسه نام نویسی از کاندیداها و تایید صلاحیت آنها در وزارت ورزش و مراجع ذی صلاح زمان بر است در حالیکه ما به دنبال تعیین تکلیف زودتر انتخابات هستیم به خصوص که دوره سرپرستی بنده هم خرداد سال آینده به پایان می رسد و باید تا آن زمان ماموریتم را به عنوان سرپرست برای تشکیل مجمع انتخاباتی به سرانجام برسانم.

به گزارش خبرنگار مهر، ریاست فدراسیون بولینگ و بیلیارد طی سه دوره متوالی با هاشم اسکندری بود. وی همراه با کامبیز صنعتی، صمد ولی زاده و غلامزاده چهار کاندیدایی بودند که تیر ۱۴۰۱ برای انتخابات این فدراسیون نام نویسی کردند.

در این میان این کاندیداها صنعتی و غلامزاده از اهالی بولینگ و بیلیارد به حساب می آیند؛ صنعتی ریاست هیات کرمان را در کارنامه دارد و غلامزاده هم پیش از این نایب رئیس فدراسیون بوده است. ولی زاده هم در یک دوره سرپرست فدراسیون ووشو بوده است.

طبق اساسنامه فدراسیون ها، هاشم اسکندری به دلیل سه دور متوالی ریاست برای حضور دوباره در انتخابات منع قانونی دارد اما طبق همین اساسنامه از آنجا که وی صاحب کرسی آسیایی است (نایب رییس آسیا)، می تواند حضور دوباره در انتخابات داشته باشد. اسکندری دو هفته پیش برای سومین دوره متوالی نایب رییس فدراسیون اسنوکر و بیلیارد آسیا باقی ماند.