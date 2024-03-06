به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، کیوان ساکت نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی از برگزاری کنسرت خود با نوازنده ژاپنی خبر داد.

وی گفت: هم اکنون در تدارک و برنامه‌ریزی برای برگزاری کنسرت هستیم که قرار است هفتم و هشتم مارچ مصادف با هفدهم و هجدهم اسفند به همراه تسوموزی نوازنده جوان و مشهور ژاپنی و سیاوش ساکت در ایبراهال سالن شهرداری توکیو پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

این نوازنده تار افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته در سفر به کشور ژاپن برنامه دیگری برگزار می‌کنم که یک کنسرت ویژه برای مقامات ژاپنی و یک اجرا در انستیتوی موسیقی مینه در قالب برنامه‌ای پژوهشی است.

ساکت درباره دیگر جزییان کنسرت‌های خود توضیح داد: در کنسرتی که به همراه تسوموزی اجرا می‌کنیم چهار اثر از آثار من و چهار اثر ژاپنی اجرا می‌شود. در اجرای خصوصی هم که در حضور مقامات ژاپنی است آثار خودم را به همراه سیاوش ساکت اجرا می‌کنم. در کنسرت آموزشی هم قرار است درباره موسیقی ایران، ساختار موسیقی ایرانی و ساز تار و سه‌تار برای مخاطبان ژاپنی صحبت کنم.

این نوازنده پیشکسوت سه‌تار در پایان گفت: ژاپنی‌ها موسیقی متفاوتی دارند و علاقه خاصی به موسیقی ایران دارند در نتیجه تصمیم دارم در این کنسرت‌ها موسیقی ایرانی را بیشتر معرفی کنم.